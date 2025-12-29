18歲投總統票2028有望實現 許淑華：《青年基本法》注入台灣希望火種

《青年基本法》近日三讀，明定18至35歲為國家定義之青年。（示意圖／方萬民攝）

台北市議員許淑華今（29）日表示，近日立法院完成的《青年基本法》三讀是重要的青年政策基礎，把18歲公民權從喊話正式邁入法制架構，注入台灣的希望火種，更是台灣民主深化寶貴的里程碑。

26日正式三讀通過的《青年基本法》是台灣首度針對青年族群制定的整合性法案，目的在確立「青年主流化」的政策方針，裏頭明確定義了「青年」為 18 歲至 35 歲的國民，保障這些人依法行使選舉、罷免、創制及複決權，並規定在法律施行後2年內必須完備相關子法，也就是2028年總統大選可望落實「18 歲投票選總統」的公民權。

此外，這部法律也規定中央行政院及地方政府都應設置「青年事務發展會報」，會報中的青年代表比例不可以少於二分之一，就是要確保青年觀點能實質影響政策。而為確保穩定注資照顧青年，三讀通過條文也明定設置新台幣100億元的「青年發展基金」，用於支持青年創業、就業、學習及公共參與等事務。

台北市議員許淑華（圖）認為《青年基本法》為台灣的未來種下希望火種。（圖／CTWANT攝影組）

許淑華對此肯定指出，18歲公民權早已是國際民主社會的共同方向，而台灣早在3年多前因社會高度共識就送出相關修憲案，如今《青年基本法》終於通過，期待2年內逐步完備相關配套法制後，年輕人能在權利與義務兼備之下，享有完整的選舉權與被選舉權。

許淑華強調，投資青年就是投資台灣的未來，很高興現在不少年輕人有意願參與公共事務，國家給了這個機會，讓社會發展走得更穩健、更有力量，希望能與青年共築美好家園。

總統賴清德（持麥克風者）在本屆總統大選前曾赴校園爭取青年認同。（圖／黃耀徵攝）

