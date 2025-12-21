18歲收銀員爆紅！粉絲朝聖 家樂福急聘保全

▲法國小鎮拉瓦爾（Laval）的家樂福一名美女店員萊奧妮，為門市拍攝抖音宣傳，意外爆紅。（圖／翻攝自Tikitok／carrefour.laval0）

[NOWnews今日新聞] 被稱是法國「最無聊小鎮」的拉瓦爾（Laval），近期因為一名18歲的家樂福女大學生員工，在TikTok上爆紅，竟湧入大批粉絲朝聖，讓店長都緊急為她聘請保全人員，保護安全。

據《每日郵報》報導，今年18歲的女大學生萊奧妮（Leonie），在法國西部小鎮拉瓦爾的家樂福打工，她經常身穿家樂福的藍色制服，在門市的走道和倉庫，隨著法國饒舌、R&B音樂熱舞，亮麗外表和青春洋溢的舞蹈，讓她意外在TikTok上爆紅，吸引了數百萬人次瀏覽。

家樂福拉瓦爾分店人員表示，最初是為了提升商店的知名度，讓萊奧妮穿著制服在店內熱舞，同事們也經常入鏡，沒想到影片會爆紅。

在萊奧妮意外變成網紅後，許多年輕網友還特地到拉瓦爾的家樂福購物，就為了來看一眼萊奧妮。

連家樂福首席執行長邦帕德（Alexandre Bompard）也被萊奧妮驚動，上週親自造拉瓦爾分店，還跟萊奧妮一起拍攝跳舞影片。

不過，雖然超市一夜成名雖然提升了員工士氣，但他們也擔心自己是否能應付隨之而來的關注，拉瓦爾分店的店長杜爾尚（Angelique Durchon）坦言，很驚訝地看到一群粉絲來到店裡，高喊萊奧妮的名字，「這些都是放學後去超市的年輕人，我們對此毫無準備。我們決定聘請一名保全來保護這位年輕女子，有些母親帶孩子去超市只是為了見她一面，還有人來了只買一件商品，只為了去她的收銀台結帳。

