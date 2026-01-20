18歲月入60萬！正妹幾年後慘跌谷底 親吐暗黑教訓：存不到錢還賠健康

財經中心／王文承報導

有些年輕人憑藉外貌選擇踏入夜總會、酒店等高消費娛樂產業，過著快錢人生，但高薪背後，往往伴隨沉重的身心代價，甚至讓人陷入精神耗竭的惡性循環。（示意圖／資料照）

18歲就能月入300萬日圓（約新台幣60萬元），對多數人而言幾乎是難以想像的高收入。不過，為了快速累積財富，有些年輕人憑藉外貌與口才，選擇踏入夜總會、酒店等高消費娛樂產業，過著「快錢人生」。然而，這樣的高薪背後，往往伴隨沉重的身心代價，甚至讓人陷入整形與精神耗竭的惡性循環。

她18歲月入60萬 幾年後跌谷底揭暗黑教訓



根據日媒《まいどなニュース》報導，日本一名現年25歲、化名為S小姐的女性，回顧自己從16歲便開始工作的經歷。她透露，當時仍未成年，卻已在非法酒店打工，時薪約2500至4000日圓（約新台幣500至800元），對學生而言已是一筆相當可觀的收入。

廣告 廣告

高中畢業後，S小姐離開家鄉前往東京發展，進入所謂的「JK按摩店」工作，該類型店家主打由身穿女高中生制服的店員陪聊與按摩。憑藉討喜的外表與善於應對顧客的談吐，她的收入迅速飆升，最高月薪一度突破300萬日圓。她回憶，當時沉迷於夜生活與應酬文化，每月幾乎將一半收入花在酒吧與交際上，「賺錢太容易了，反而覺得月薪100萬日圓都不夠用。」

然而，隨著年齡增長與市場競爭加劇，她在業界的優勢逐漸消失。為了維持高收入，她輾轉於夜總會、交友型餐飲店等工作，甚至選擇接受整形手術。她坦言，在夜總會想要賺大錢，關鍵不在於服務本身，而是能否成功推銷高價香檳給客人，否則收入其實相當有限。

高收入的背後，也伴隨著龐大的健康與心理風險。S小姐曾因一次無防護服務感染性病，不得不長期休養，期間更出現憂鬱症狀，幾乎無法工作。她表示，休養期間不僅迅速耗盡存款，最後甚至背負債務，「現在回想起來，只能苦笑，如果當時能先存點錢就好了。」

她坦言，當時連信用卡費都無法繳清。如今雖已逐步重返職場、恢復生活節奏，但經濟壓力與心理創傷仍未完全消散。這段經歷也讓她深刻體會，高薪並不等於穩定，快速賺來的錢，往往也會以更快的速度流失。

更多三立新聞網報導

別被招牌騙了！薑母鴨主角非黑即白？農業部揭驚人真相：它才是餐桌靈魂

一堆人不知！尾牙抽中獎品超過「這金額」要繳10％ 財政部曝免課稅條件

這招學起來！他結帳「1舉動」日本店員大讚：You are so kind 驚呆眾人

家長與服務生比手速？他揭餐廳上菜「1行為」超瞎 眾人點頭：膽子很大

