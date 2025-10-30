18歲月入60萬！7年因1事負債累累 她曝「賺快錢背後代價」：悔不當初
財經中心／王文承報導
18歲就能月入300萬日圓（約新台幣60萬元），對許多人而言是一個遙不可及的夢想。然而，有些人為了追求高收入，會憑藉亮麗外表和良好談吐，選擇到夜總會或酒店工作，透過高額小費快速累積財富。但這種「快錢人生」並非人人能承受，部分人甚至陷入整形與精神耗竭的惡性循環。
18歲月入60萬卻負債 她曝賺快錢背後代價
根據日媒「まいどなニュース」報導，日本一名現年25歲的S小姐回顧自己從16歲開始工作的經歷。她透露，當時在非法酒店打工，時薪約2500至4000日圓（約新台幣502至803元），對未成年學生而言，這已經是一筆可觀收入。
高中畢業後，她離開家鄉前往東京發展，進入所謂的「JK按摩店」（店員穿女高中生制服陪聊與按摩）工作。憑藉討喜的外貌和善於取悅顧客的談吐，她的收入迅速攀升，月薪一度突破300萬日圓。S小姐笑言，當時沉迷酒吧文化，每月將收入的一半都花在應酬上，「那時賺錢太容易了，覺得月薪只有100萬日圓（約新台幣20萬元）都不夠用。」
隨著年齡增長及市場變化，她在業界的競爭力逐漸下降。為了維持高收入，她轉往其他職業，包括夜總會和交友型餐飲店，甚至動了整形手術。她坦言，若想在夜總會拿到高薪，唯一條件就是成功推銷昂貴香檳給顧客，否則收入非常有限。
高薪背後，伴隨的卻是健康與心理風險。S小姐回憶，有一次因提供無防護服務而感染性病，迫使她長期休養，甚至陷入憂鬱、無法工作。「休養期間幾乎把所有存款花光，最後還背上負債。回想起來，只能苦笑說，早知道應該先存點錢。」她說，當時甚至連信用卡費都無法繳清，如今雖逐步恢復工作與生活，但仍背負經濟壓力和心理創傷。
