18歲正妹「鼻水流10年」治不好！醫一挖驚：鼻孔深處有「活化石」真相曝

記者許雅惠／台北報導

長期鼻塞、流黃膿鼻涕可不一定是鼻竇炎（示意圖／資料照）

這真的太扯了！鼻涕流了10年竟然不是感冒？大陸杭州一名18歲少女阿花（化名），從小就飽受鼻塞、流黃膿鼻涕的困擾，10多年來一直被家裡當成「慢性鼻竇炎」在醫，沒想到近日到大醫院進行精密檢查，真相大白後讓全家人都很驚訝！原來她的鼻子裡竟然藏了一顆「紅珠子」，因為留置太久甚至已經長成一顆堅硬的「鼻石」！

大陸杭州一名18歲女子以為自己鼻塞和流膿涕是因為慢性鼻竇炎，到大醫院檢查才發現鼻腔內竟有玩具串珠。（圖／翻攝自微博／環球網）

鼻塞10年治不好！ 內視鏡一照...醫嚇壞：鼻腔深處有異物

根據陸媒報導，阿花從小只要鼻塞、流膿鼻涕，就會自行去買成藥止痛，但始終無法根治。日前她前往杭州師範大學附設醫院就診，醫師察覺她的鼻腔結構有異，立刻改用「鼻內視鏡」深入探查，這才驚覺鼻腔深處嵌著一個不明球狀物。

擊碎「鼻石」震撼全場！ 罪魁禍首竟是「它」

為了取出這個頑強的異物，醫療團隊安排CT檢查，發現該物體早已與周圍組織嚴重黏連，甚至鈣化變成結石。院方最後只好動用全身麻醉，採取「先擊碎、後取出」的方式。沒想到，當醫生分次取出碎片後，剝離外殼一看，這顆罪魁禍首竟是一顆「紅色中空圓形串珠」，疑似是手鍊或玩具上的零件！

少女震驚：完全沒印象！ 醫警告家長：這3症狀快就醫

得知自己鼻子裡「住」了一顆珠子10多年，阿花本人也臉色發白，坦言完全不記得小時候有塞過東西。醫師研判，極可能是幼年好奇誤塞，加上孩子個性內向不敢說，才讓這顆珠子一住就是10年。

醫師也藉此沉重提醒，如果家長發現孩子出現以下3大徵兆，千萬別當感冒醫：

單側鼻塞。 流膿鼻涕、鼻涕帶血。 鼻腔散發不明異味。

醫師同時強調，千萬不要隨便拿鑷子亂挖，否則異物掉入氣管恐造成窒息。這起離奇病例也引發網友熱議，紛紛驚呼：「這呼吸不會有怪味嗎？」、「10年沒發現也太強了！」

