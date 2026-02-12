18歲爽中8.5億威力彩！「離開台灣」神隱多年…台彩曝現況
生活中心／綜合報導
威力彩第115000013期今（12日）晚間開獎，由於頭獎已連續30期未開出，累積金額預估上看13.5億元，若由單注抱回，將寫下史上第三高紀錄，也帶動投注熱潮。隨著關注度升高，歷年頭獎得主後續發展再度成為討論焦點，其中一名被稱為「最年輕億萬得主」的人物，赴澳洲深造後便與台彩失去聯繫，現況成謎。
18歲抱走8.5億 最年輕得主翻轉人生
盤點過往中獎案例，最受矚目的莫過於18歲就抱走億元頭獎的幸運兒。台彩董事長黃志宜曾表示，該名學生家境並不寬裕，多年前一舉中得8.5億元，瞬間改寫人生軌跡。
意外致富仍續學業 赴澳攻讀碩士
黃志宜指出，這名年輕得主未因突如其來的財富而荒廢課業，反而展現超齡沉穩，選擇利用獎金持續進修與規劃未來。他透露，多數頭獎得主如今應已成家立業，但這名學生領獎後前往澳洲留學並取得碩士學位，畢業後雙方未再聯繫，近況不得而知。
威力彩第115000013期今（12日）晚間開獎，由於頭獎已連續30期未開出，累積金額預估上看13.5億元。（圖／民視新聞資料照）
歷年高額紀錄盤點 上班族、親友團都曾中
除了這段傳奇經歷，台灣彩券史上也曾誕生多筆高額頭獎。最高紀錄為2015年4月開出的30.03億元，由台中4名上班族合資購買、每人僅花300元；第二高為28.73億元，在台北士林知名彩券行開出；第三高則為27億元，由3名20至30歲親友合資800元，在新北三峽幸運中獎。
原文出處：威力彩18歲頭獎得主「抱走8.5億」！離開台灣「失聯多年」台彩曝現況
更多民視新聞報導
威力彩飆13.5億「台彩認了最會中獎號碼」！內行人抱走20億
2026過年刮刮樂攻略！台彩豪發128億「這款」中獎率最高
割頸案「乾哥、乾妹判刑定讞」逃死 ！受害家屬曾心碎：我會被殺
其他人也在看
【威力彩13.5億元】還記得那名18歲得主嗎？赴澳讀完碩士「從此神隱」 台彩曝現況
威力彩今（12）日頭獎上看13.5億元，晚上開獎，若一注獨得，將是第五屆第三高的頭獎獎金，全台陷入投注熱潮，過去頭獎幸運兒現況也被關注，其中一位「史上最年輕得主」，赴澳洲完成碩士學業後，台彩便與他失聯多年，現況成謎。
威力彩13.5億！命理師揭「4生肖4星座」偏財撇步 台彩總經理加碼實測當紅玩法
威力彩連30期槓龜，獎金累計至12日頭獎金額上看13.5億元，許多人盼中獎就能財富自由，對此，清水孟國際塔羅小孟老師指出「4星座、4生肖」偏財運強，易經專家也分享3招提升偏財運方法，台彩總經理則實測包牌及AI選號中獎機率。
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
大樂透2/10頭獎槓龜、貳獎開1注 週四迎接春節百萬紅包加碼
台彩今（10）晚開出大樂透獎號06、16、20、21、24、35，特別號13。派彩結果出爐，頭獎槓龜，貳獎開出1注，中獎獎金229萬，獎落高雄市前金區中華三路246號「真會中彩券行」。下期大樂透將於2
威力彩13.5億！「4生肖」有富貴命快買 5大旺財法一次看
威力彩連槓30期，今晚再開獎頭獎上看13.5億！命理老師楊登嵙分享「五大旺財中獎法」，這期最佳財位方在正西、西北方，並提醒「4生肖」財運最佳，快買彩券試試手氣。（賴俊佑）
威力彩衝13.5億 大樂透今連開20天增百萬獎
[NOWnews今日新聞]連續30期頭獎摃龜的威力彩，今（12）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估頭獎上看13.5億元。同時，電腦型彩券春節加碼也開跑，今日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩...
威力彩飆13.5億！財神最疼「4生肖4星座」 下注前3招衝高中獎運
威力彩已30連槓，今（12）日晚間開獎的頭獎上看13.5億元，有望創第五屆第三高紀錄。小孟塔羅牌小孟老師點名4星座4生肖，偏財運強，並曝光下注吉時及方位；命理專家王老師也分享3個買彩券開運的技巧，也許下一個億萬富翁就是你！
快訊／傲嬌鳥開金口！40歲男嚇到刮刮樂整本全包 竟是「發財吉兆」
苗栗頭份驚傳奇事！一名男子領年終後，至彩券行購買「2,000萬超級紅包」刮刮樂。正當他猶豫時，店內平常「傲嬌」的鸚鵡竟突然開口喊「祝您中大獎」。男子深信是吉兆，當機立斷買下整本刮刮樂。結果隔天他興奮回報，真的刮中了百萬大獎！男子直呼這隻鸚鵡是「財神爺轉世」，下次買彩券前必先「請示」鳥大師。彩券行代理人也證實，鸚鵡平時難得開口，這次的神助攻讓大家都嘖嘖稱奇，成為春節刮刮樂最熱門的發財話題。
威力彩今晚開獎衝13.5億！命理師曝曝「3星座」財氣爆棚
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，今（12）日晚間開獎的第115013期，頭獎獎金上看新台幣13 […]
威力彩頭獎飆破13.5億元！ 命理專家曝3技巧提升過年偏財運
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導本期威力彩預計於明（12）日晚間進行開獎，頭獎飆破13.5億元。命理專家王老師也在粉絲專頁發布影片，分享3個買彩卷時的...
第2個2千萬頭獎刮出 一對姊妹挑尾數15中獎
[NOWnews今日新聞]春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年有10個頭獎、1200個百萬大獎，其中首個頭獎2000萬在基隆被刮出，台灣彩券公司今（12）日再透露，第2個頭獎2000萬元也在新竹...
財神吃重鹹？刮刮樂百萬得主「奇葩中獎法」全曝光
春節刮刮樂買氣強強滾，全台各地傳出百萬大獎喜訊，中獎故事千奇百怪！台彩公司分享三則神奇經歷，包括苗栗男子夢見過世阿公託夢，用手尾錢刮中百萬；宜蘭兩男攜「暴富」吊飾，狂按音效後喜獲百萬；台中男子則因店貓「招財」揮手，順手加購刮中百萬。這些幸運兒皆刮出「2,000萬超級紅包」的百萬二獎，讓彩迷直呼太玄妙，也為新春增添不少話題與趣味。
新／是你嗎？威力彩上看13.5億 4生肖4星座偏財運超強
新／是你嗎？威力彩上看13.5億 4生肖4星座偏財運超強
威力彩連30槓衝13.5億！彩迷瘋傳800元全餐SOP 全包這區成顯學
威力彩頭獎連30槓，累積獎金上看13.5億元，今（12）日開出的威力彩，預估銷售6.0～6.5億元，頭獎累積金額預估上看13.5億元，如果幸運一注獨得，將成為第五屆「第三高」獎金，這掀起全台包牌熱潮！為避免「第一區全中卻因第二區失手」的遺憾重演，資深彩迷瘋傳「800元第二區全包」策略，主打鎖定頭獎、拒當貳獎苦主。隨著獎金持續飆高，彩券行湧現集資潮，這套被稱為「買保險」的玩法再度成為熱門話題。
萊爾富福袋第5位「台積電股票得主」現賺192萬！ 年後抽輝達股票
萊爾富「馬年發財卡抽股票活動」將進入尾聲！今(11)日抽出第五位台積電股票幸運得主，中獎編號為「0、6、6、0、3、4、7」，依今11日台積電收盤價估算，每張市值約新台幣192萬元；另外，7-ELEVEN消費滿222元可抽168元購物金，OKmart消費滿128元可抽開運黃金豆。（賴俊佑）
威力彩飆13.5億！3生肖轉運 有望翻身變富翁
威力彩飆13.5億！3生肖轉運 有望翻身變富翁
威力彩今飆13.5億！彩券行老闆傳授「800元包牌法」包牌密技：第二區保證中獎
[FTNN新聞網]記者藍彥欣／綜合報導威力彩今（12）日晚間開獎，頭獎上看13.5億元，隨著獎金持續累積，不少彩迷躍躍欲試，希望在春節前試手氣。近期討論度再起...
iPASS MONEY獨立營運！新增邀請轉帳功能
[NOWnews今日新聞]一卡通公司旗下電子支付服務iPASSMONEY正式邁向獨立營運新階段，憑藉全台逾700萬用戶基礎，深度布局交通與民生消費。隨著服務轉移至獨立APP，為提升使用體驗，於今（12...
第2個2000萬元頭獎！新竹姊妹選15號刮刮樂 一刮就中
台灣彩券公司今（12）日表示，「2,000萬超級紅包」第二個頭獎新台幣2,000萬元已在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年故選擇尾數15號的刮刮樂，一刮即幸運中獎。
【馬上發財】春節吃喝玩樂出國刷哪張卡？最高10萬元回饋信用卡全攻略
農曆春節消費旺季開跑，吃喝玩樂刷哪張卡最賺？從百貨血拼、居家換新、團圓聚餐，到海外旅遊，各家銀行紛紛祭出高額刷卡金、紅利點數、分期滿額禮與海外加碼回饋，力拚卡友年節商機。若看單筆高額滿額禮，彰銀於遠東SOGO當館刷卡最高回饋上看10萬元最吸睛；兆豐銀行則勝在通路最廣、整體彈性最高。《Yahoo股市》整理7大銀行春節刷卡優惠重點，帶您一文掌握最划算攻略。