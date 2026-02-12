18歲爽中8.5億威力彩！「離開台灣」神隱多年…台彩曝現況

生活中心／綜合報導

威力彩第115000013期今（12日）晚間開獎，由於頭獎已連續30期未開出，累積金額預估上看13.5億元，若由單注抱回，將寫下史上第三高紀錄，也帶動投注熱潮。隨著關注度升高，歷年頭獎得主後續發展再度成為討論焦點，其中一名被稱為「最年輕億萬得主」的人物，赴澳洲深造後便與台彩失去聯繫，現況成謎。

18歲抱走8.5億 最年輕得主翻轉人生

盤點過往中獎案例，最受矚目的莫過於18歲就抱走億元頭獎的幸運兒。台彩董事長黃志宜曾表示，該名學生家境並不寬裕，多年前一舉中得8.5億元，瞬間改寫人生軌跡。

意外致富仍續學業 赴澳攻讀碩士

黃志宜指出，這名年輕得主未因突如其來的財富而荒廢課業，反而展現超齡沉穩，選擇利用獎金持續進修與規劃未來。他透露，多數頭獎得主如今應已成家立業，但這名學生領獎後前往澳洲留學並取得碩士學位，畢業後雙方未再聯繫，近況不得而知。

歷年高額紀錄盤點 上班族、親友團都曾中

除了這段傳奇經歷，台灣彩券史上也曾誕生多筆高額頭獎。最高紀錄為2015年4月開出的30.03億元，由台中4名上班族合資購買、每人僅花300元；第二高為28.73億元，在台北士林知名彩券行開出；第三高則為27億元，由3名20至30歲親友合資800元，在新北三峽幸運中獎。

原文出處：威力彩18歲頭獎得主「抱走8.5億」！離開台灣「失聯多年」台彩曝現況

