18歲獨子不滿手機被沒收刺母20多刀致死 判19年10月嚇得全身發抖

18歲獨子陳姓男子不滿手機被沒收，狂刺母20多刀致死，高院今依家暴殺人罪判刑19年10月，陳聆判後，嚇得全身發抖。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕桃園陳姓18歲高職生與母親相依為命，去年6月畢業前2天，因不滿媽媽控管其手機及不支持他升學，趁她睡著之際，用水果刀朝頭部、胸口等要害狂刺20多刀，事後打119求救，母親仍傷重不治，桃園地院國民法官庭依殺害直系血親尊親屬罪判陳19年10月徒刑，陳上訴坦承犯錯，請求減刑，判刑勿超過17年，高等法院今判決駁回，仍判19年10月徒刑，可上訴。

高院上午宣判陳男19年10月徒刑時，他面露驚訝表情，並全身發抖，尤其雙手抖動不停，媒體問他「判決太重嗎？」、「要上訴？」陳低頭未回應，步上囚車。

檢警調查，陳男是家中獨子，與母親住在桃園八德區。去年6月1日上午11時10分，當時18歲的陳男因升學與生活問題想和母親溝通，但母親拒絕討論，他感覺人生被否定，一時憤慨，到廚房拿了水果刀進入母親房間，朝熟睡中的母親的頭、胸等處狂刺20多刀，陳母當場血流如注。

陳男行兇後呆坐家中，上午11時30分以客廳電話撥打119，救護人員到場後先施以急救並送醫，陳母仍於當天下午1時不治。警方獲報於案發後不久的11時56分到場，員警依現場跡證，認定陳男涉有重嫌，陳男亦坦承犯行。檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴他。

桃園地院國民法官庭認為，陳男案發時僅18歲，自小患有自閉、過動、強迫等精神疾病，並診斷具反社會人格傾向、情緒控管困難，但持刀對母親連續攻擊逾20處，並多刀刺中要害，行為兇殘、殺意堅決，也不符合自首、刑法第59條減刑規定，判陳男19年10月。檢方和陳男不服判決，均上訴高寺法院。

高院審理時，替陳男進行精神鑑定的八里療養院林姓精神科醫師證稱，陳男雖患有自閉症，但並無智能不足情形，其犯案時有辨識違法能力，但情緒控管比一般人差，因無法控制衝動而鑄下大錯。

陳男突然質問「我的精神疾病是先天或是後天造成？」林姓醫師答稱，自閉症和適應障礙是天生，性格養成則是後天因素。

陳男和律師提出3項主張，請求給予陳男減刑，及判刑不超過17年徒刑，包括陳男符合自首減刑規定、依刑法第19條規定給予減刑及患有多重精神障礙，犯案時辨識違法能力不足，請求酌予減刑。高檢署檢察官則認為，一審判刑過輕。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

