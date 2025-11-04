18歲男萬聖節扮囚犯「真的被抓了」 他清晨酒駕被捕服裝成諷刺現實

佛州少年吉米葛洛佛（Jimmie Glover）穿著囚犯服裝，於萬聖節清晨在停車場接受警方酒測。（圖／翻攝自Port St. Lucie Police Dept.）

美國佛羅里達州聖露西港市（Port St. Lucie）一名18歲少年吉米葛洛佛（Jimmie Glover）在萬聖節週末參加派對後，穿著印有「已關起來」（Locked Up）字樣的囚犯服裝駕車外出，卻因涉嫌酒駕遭警方當場逮捕，角色扮演最終竟成現實。

根據美國哥倫比亞廣播公司當地新聞頻道《WPEC》引述聖露西港市警察局（Port St. Lucie Police Department）說法，事件發生於10月31日清晨，葛洛佛於清晨駕車行經市區，遭巡邏警員攔查。當時他身穿亮橘色長褲與白色背心，宛如真實受刑人裝扮。警方隨即對他進行現場酒測與走直線測試。

從警方公佈的隨身攝影畫面可見，警方在附近停車場要求他接受走直線測試與初步酒測，雖然他最初行走穩定，但在回轉時明顯失去平衡，導致警方懷疑其酒後駕駛。最終，葛洛佛被依涉嫌酒駕與拒絕接受酒測兩項罪名帶回警局，並以1500美元（約新台幣4萬8千元）交保，約10小時後獲釋。

事後，聖露西港警方在社群媒體上以輕鬆口吻發文調侃：「他穿著『已被逮捕』的萬聖節服裝，沒想到真的被逮捕了。」並藉此呼籲：「我們希望出勤是為了讚嘆你們的萬聖節裝飾，而不是處理酒駕案件。請大家理性慶祝、平安回家。」

警方也補充表示，萬聖節是展現創意與樂趣的時節，但安全更為重要。「如果你今晚扮成警察，要不要加入我們的大夜班？從晚上10點開始——當然只是開玩笑。祝大家萬聖節快樂！」

CTWANT提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

萬聖節期間，嫌犯扮成囚犯參加派對，未料因涉嫌酒駕被捕，成為角色扮演的現實翻版。（圖／翻攝自，@nypost）

