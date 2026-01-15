18歲男載班花夜衝險猝死！太興奮誘發竟心肌梗塞 醫：血管痙攣

生活中心／陳佳鈴報導

事發當晚與同學唱歌、吃宵夜後直衝陽明山，直到凌晨3、4點才下山。途中他雖感到胸口劇烈悶痛還硬撐，沒想到下山就醫後發現病況嚴重。（示意圖／資料照）

北部一名剛考上大學的18歲男大生，某日受邀參加同學聚會，還有幸載著「班花」夜衝陽明山看夜景。不料，或許因熬夜加上情緒過度亢奮，下山途中突感強烈胸悶；為了不在女生面前丟臉，他咬牙硬撐騎完全程，直到抵達早餐店時臉色慘白如紙，被緊急送醫後竟確診為「急性心肌梗塞」。

心臟內科醫師蔡松恩在節目《醫師好辣》中分享這起罕見案例。該名男大生過去家教甚嚴，生活作息規律且飲食受控；上大學離家後彷彿脫韁野馬，事發當晚與同學唱歌、吃宵夜後直衝陽明山，直到凌晨3、4點才下山。途中他雖感到胸口劇烈悶痛，但顧及後座載著心儀的「班花」，擔心停車求救會「很沒面子」，便一路硬撐。

廣告 廣告

蔡松恩回憶，患者被送至急診時，心電圖顯示為典型的「急性心肌梗塞」，冠狀動脈呈現完全堵塞狀態。醫師當下大感震驚，心想患者年僅18歲且無三高病史，血管怎會如此脆弱？經詳細問診推測，應是男大生生活作息劇變，熬夜、飲酒，加上載著女神導致交感神經「過度興奮」，進而誘發嚴重的「血管痙攣」。

蔡松恩解釋，就像腿部肌肉會抽筋一樣，心臟血管也會發生痙攣。當供應心臟血流的冠狀動脈發生痙攣收縮，症狀與後果就如同血管阻塞的心肌梗塞一樣危急。所幸年輕人血管彈性佳，醫療團隊緊急施打大劑量硝化甘油後，血管瞬間放鬆，男大生臉色也迅速恢復紅潤，撿回一命。醫師警告，此類血管痙攣若未及時處置，恐引發致命性心律不整導致猝死，年輕族群切勿仗著身體好而忽視胸悶警訊。

更多三立新聞網報導

國一汐止段5車連環撞！23歲男「鬼切」害77歲嬤翻車

張文斷聯2年！工程師爸怒飆廢材 母哭：匯錢只為確認兒還活著

高雄老父焦急報案尋57歲兒 警搜3小時驚見「人倒臥1樓天井」

北市警局長人選出爐！高雄「刑事悍將」林炎田北上接棒

