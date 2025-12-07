18歲粉許願「生日祝福」 王識賢獻「23字」嗨喊：我來了！

娛樂中心／于士宸報導

「戲劇一哥」王識賢發行過多張專輯，多次獲得金曲獎提名肯定。去年（2024）他憑藉電影《角頭－大橋頭》中飾演老大「北館仁哥」一角，以強烈氣場吸引各年齡層觀眾的目光，人氣直線飆升，甚至有大批年輕女粉絲大喊想嫁給他。沒想到，近日在Threads上，一名女粉絲發文表示自己已滿18歲，卻遲遲等不到王識賢的一句生日祝福。原本只是小小抱怨，沒想到意外釣出王識賢本人現身留言區，親自送上23字的誠意祝福。留言曝光後，立刻吸引萬名粉絲朝聖，掀起熱烈討論。

一名網友不抱期待的發文，希望得到王識賢的生日祝福，沒想到竟然美夢成真。（圖／翻攝自Threads）













57歲資深男星王識賢事業橫跨影視歌三棲，曾拿下金曲台語歌王。（圖／翻攝角頭文創 - GATAO MOVIE臉書）





57歲的王識賢在演藝圈闖蕩近40年，當年以瀟灑帥氣的氣質迷倒大批少女。從年輕時的美少年蛻變為帥氣大叔，即使年過半百，他的魅力依舊不減，一直是無數人心目中的男神，也是廣大男性夢寐以求想要成為的典範。近日，社群平台Threads上出現一名女粉絲發文，表示自己已18歲，卻遲遲等不到王識賢的一句生日快樂。原PO本不抱期待，只是出於玩笑的抱怨，沒想到貼文曝光後竟意外引起本尊注意。王識賢親自在留言區現身，幽默大玩台語哏，寫下：「妳又不姓張！（台語：愛張）我來了，18 歲生日快樂，滿滿的祝福都給妳」，送上誠意十足的生日祝福，讓粉絲們看了直呼超暖心。





貼文瞬間吸引大批粉絲留言，王識賢也同樣熱烈回應，意外讓留言區形成超大型粉絲互動現場。（圖／翻攝自Threads）





留言曝光後，瞬間吸引超過3萬名粉絲點讚，原PO也驚訝回覆：「又一次證明我的脆會害我丟臉丟到家……謝謝大欸！」。一連串的粉絲互動，掀起大批王識賢粉絲熱烈回應，紛紛留言希望本尊也能送上生日祝福，也在留言區意外形成超大型粉絲互動現場。

