18歲考進清華大學 21歲的邱群琋幫助中信金院寫下一個感人的勵志故事

迭創單場得分新高的邱群琋(左)，年方21歲，世今年UBA最勵志的女籃球員。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】她和林書豪同一天生日，只不過年齡差距16歲，年方21歲的邱群琋最近在國立台灣科技大學迭創佳績，目前她已經改寫UBA大專籃球聯賽38年漫長歷史的個人最高得分紀錄，回顧這一位小女孩在大學4年的悲愴經歷，只能說，她永不放棄自己的夢想，所以她親手打造了籃球史上罕見的勵志故事。

從國小到國中高中，171公分的邱群琋一路走過8年還算順遂的風光歲月，直到從台南市立永仁高中畢業，她在18歲選擇以往學姐們不太敢嘗試的一條路，大膽挑戰國立清華大學的窄門，但她在順利考進清華園之後，卻因嚴重受傷差點毀了她的籃球路，她的大學第一年穿上清華大學球衣慘遭9連敗，而且嚴重受傷，很多人都以為她再也不能打球了，但她堅持復建，並且依然堅持要升級打職業籃球，最終在家庭會議的慎重考慮後，一致決定支持她的抉擇，放棄清華大學的金字招牌，轉學到世新大學，參加國內大學最頂級的女籃團隊，再度以新鮮人身分從球隊邊緣人角色出發。

邱群琋大一期間留下平均4.6分，兩分球47%命中率的低檔紀錄，大二加入世新大學的UBA5連霸團隊，全季18戰全勝，她的紀錄略升至平均6.4分，也有兩分球命中率55.2%，三分球32%的優質前鋒射手等級，但傷勢壓縮她的上場時間和發揮空間，還是有很多人懷疑她能回溫多久。

但是災難仍接踵而來，世新大學女籃隊在摘取UBA5連霸之後，倏然解體，部分球員堅持追隨教練何正峰南下轉學中信金融管理學院，當初放棄清華金字招牌的邱群琋，也毅然再度放棄世新大學，繼續追隨何正峰教練轉學中信。不過，中信金院女籃隊第一年的戰績僅差一步，錯失了踏進4強之門，但邱群琋已經滿20歲，平均單場得分達到17分，兩分球命中率44.3%，三分球33.7%，已經能挑起球隊一姐的責任，也逐漸確認她能脫繭而出，傷勢不再困擾她的發揮。

進入新的學年，UBA公開第一級女籃賽也發生很多變化，很多強隊都進入大換血潮，中信金院也是一樣，包括美和科大轉學6人到中信，邱群琋的大學第四年也確定球隊絕隊主力射手的地位，預賽7戰總共攻下234分，平均每場33.4分，兩分球平均61.8%，三分球32.5%，籃板球6.3個，抄截4.3次，助攻2.9次，帶給球隊的絕對助益是輕取強敵師大近20分，狂勝台體54分、大勝台科48分，清華也輸給中信49分，輔大慘敗60分，臺北大學更留下輸球接近100分(141比45)的空前紀錄。

當然，邱群琋面對清華大學的55分，和面對臺北大學的72分，都在UBA公開第一級寫下空前新高，她的得分天花板還有多高，沒有人知道，她是不是會在這一季結束後立即跳升到職業領域，目前還沒有定數，但她在大學四年的起起伏伏，確實是歷經了很多人都不會有的變化，她的內心裡永遠相信失敗是成功的最佳養分，挫折就是逼使自己進步的最大動力，邱群琋從18歲到21歲之間的人生轉折，應該是UBA許多球員中最罕見的勵志故事。

闖過一關又一關，邱群琋已經幫中信金院打造新的金字招牌。 (魏冠中攝影)

