18歲詐欺通緝犯參加廟會遇警！掙脫逃跑失敗 搜出毒品GG了
18歲許姓詐欺通緝犯在屏東東港參加廟會活動時，竟被眼尖員警當場認出！警方上前逮捕，雙方當街扭打，場面驚險萬分。最終警方成功將其制伏，除了原本的詐欺通緝罪名，還在許男身上搜出毒品。東港分局偵查隊長葉憲威表示：「許男已依法移送屏東地檢署歸案及偵辦。」這起事件顯示，即使在熱鬧的宗教活動中，警方仍保持高度警覺，展現維護治安的決心！
廟會活動中，18歲許姓詐欺通緝犯在屏東東港大搖大擺參加宗教活動，卻被眼尖員警一眼認出。當員警上前逮捕時，許男企圖掙脫逃跑，雙方當街翻滾扭打，最終警方成功將其制伏。除了原本的詐欺通緝罪名外，警方在許男身上還搜出毒品，讓他面臨更多法律責任。這起事件發生在熱鬧的廟會繞境活動中，宗教音樂與警匪追逐戲碼形成強烈對比。
事件發生在2025年12月7日晚間8時40分左右，當時屏東東港正舉行廟會繞境活動。由於前方陣頭停下，兩輛巡邏警用機車也跟著停下。就在這個時刻，一名身穿宮廟團體服的18歲許姓男子，竟然大搖大擺地從警方身邊走過，前往小貨車後方挑選物品。員警立即認出這名男子是詐欺案件的通緝犯，當場決定採取行動。
警方見狀立即停下機車，朝許姓男子走去。為防止嫌犯逃脫，員警先緊緊抓住許男的手。警方拉著男子的手，搭著肩要帶他離開，但許男突然低下身子，企圖往後逃脫。員警堅持不放手，導致兩人一同翻滾在地。警方迅速翻身將許男壓制，同時其他同仁也上前協助。在這混亂過程中，一輛路過的機車緊急煞車，差點壓到人，場面十分驚險。
東港分局偵查隊長葉憲威表示，在逮捕過程中雖然遭到許嫌抗拒，但警方立即將其壓制上銬。更令人意外的是，警方在許男口袋中查獲毒品。葉憲威強調，許男已依法移送屏東地檢署歸案及偵辦。
這起事件顯示，即使在熱鬧滾滾的宗教活動中，警方仍保持高度警覺，不允許任何人趁著人多混水摸魚。眼尖的員警一眼就能在人群中認出通緝犯，並迅速採取行動將其逮捕歸案，展現了警方維護社會治安的決心。
