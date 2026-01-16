18歲護校生遭吊車輾斃！司機離世子女不理 母砲轟：公司調解態度差

日前台北市忠孝東路與新生南路口發生一起重大車禍。77歲賴姓男子駕駛吊車，疑因精神不濟及視線死角，未注意前方號誌轉為紅燈，直接衝撞前方3部停等紅燈的機車，造成62歲蘇男骨折、27歲楊男輕傷，18歲蔡姓護校女學生當場遭輾壓身亡。

案發後賴男經酒測值為零，被依過失致死罪嫌裁定15萬元交保。目擊民眾指出，賴男撞擊後疑有二度輾壓動作，甚至想直接駕車離去，被民眾攔下。蔡母表示，網友提供的行車紀錄器畫面顯示，司機停駛約1分鐘後還要倒車，右轉逃逸時輪胎底下更卡著機車。

賴男於去年10月病逝，5名子女均辦理拋棄繼承。蔡母委託律師向法院聲請假扣押，對方要求她盡速提出民事訴訟，需先支付10多萬元裁判費用。昨日北院召開第3次調解庭，賴家全數缺席，僅吊車公司李姓負責人與律師出席。

調解過程中，廖姓律師見只有蔡母出席，劈頭直問「爸爸呢？這個賠償應該也要有爸爸一起啊」，但蔡母與女兒相依為命多年。李姓負責人全程不發一語，始終未提出賠償數字。業者辯稱賴男只是靠行司機，吊車是正常拖吊車，認為公司沒有責任。

蔡母指出，這輛拖吊車是右駕，照理應有前導後打或廣角鏡，但該車都沒有。去年7月女兒告別式時，目擊證人到場致意時憤怒表示，一條人命15萬交保，摸海龜都要30萬。死者舅舅、曾演出《機智校園生活》的演員古程丰陪同出席，他控訴業者8個月來不聞不問，連一通慰問電話都沒有。

調解歷時約1小時無共識破局，蔡母隨後到北院為民服務中心繳交10多萬元裁判費，全案將正式進入訴訟程序。蔡母受訪時難過表示，事發至今超過半年，肇事駕駛及家屬始終未聯繫，甚至透過葬儀社表示希望喪葬費用可以打折。她強調要的不是賠償而是誠意，至今等不到一句道歉，無法接受一條人命被如此輕視。

