18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
記者鄭玉如／台北報導
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。
鄭丞傑在健康節目提到，女生一般在8至11歲左右青春期發育，通常從乳房開始，接著長陰毛、腋毛，約兩年後月經才會來潮。在醫學上認為，16歲月經還沒來，或是13歲乳房未開始發育，都可能代表出現生理異常，建議及早就醫檢查。
鄭丞傑分享案例，門診曾接診一名18歲女高中生，月經尚未來潮，由於她個性內向，又與單親爸爸同住，儘管覺得奇怪，也沒有對象能詢問，直到某次與母親用餐時，才提到月經遲遲未來，母親驚覺不對勁，趕緊帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道。
鄭丞傑指出，女高中生雖身材發育得很好，卻先天性無陰道，所以子宮很小，幾乎沒有發育。這種案例患者的陰道細小，或是完全沒有凹陷，而治療方法是做人工陰道，幫助改善生活品質與性生活，雖然她們的卵巢正常，但子宮、陰道發育有問題，導致生育相當困難。
