18歲鮮肉處男秀！全裸獻出「第一次」看成果後悔了

葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，讓人震撼不已。（圖／TaiwanPlus）





由台灣、瑞士聯合製作的電影《陌路兄弟》已於TaiwanPlus官網上架，讓全球觀眾都能一睹其中的台灣山川壯麗美景。該片由瑞士導演瑪莉亞．尼科里埃爾（Maria Nicollier）執導，鳳小岳、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼．杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。

《陌路兄弟》電影描述瑞士男子達米恩（皮耶安東尼．杜比飾）收到從台灣寄來的傳票，要他繼承美籍父親大衛．布魯斯在台灣的遺產，踏上旅程後，意外發現自己有兩位素未謀面的同父異母兄弟林紹文（鳳小岳飾）與逸生（納曜飾），三人在衝突與和解中，慢慢拼湊出一段被遺忘的家族記憶，也重新定義「家人」的意義。電影集結台瑞兩地資源與人才，片中更講述了多元成家、LGBTQ+友善、原住民豐年祭習俗等，滿是台灣驕傲的元素。

台瑞合製《陌路兄弟》TaiwanPlus上架。（圖／TaiwanPlus）

導演瑪莉亞具有「紀錄片工作者」背景，她表示她喜歡在拍攝中「玩弄拍攝的現實」，三位主演的默契是「幾乎是出於本能」發展出來的，並刻意運用沉默來創造「自發性和真實感，沒有矯飾」。除此之外，上映時許多台灣觀眾察覺片中GPS導航的語音播報與現實落差很大，導演則表示，那是暗喻演員們心的距離，別具意義。

鳳小岳表示，這部電影採公路電影形式拍攝，從台北一路拍到花蓮，收錄清水斷崖、太魯閣等等台灣東部山海美景。片中三兄弟在尋根路上所乘坐的小貨車是一台中古手排車，鳳小岳回憶：「很久沒開手排車了，而且那台車也有一些年紀，所以它自己有一些個性，我們在拍攝的第一天的第一顆鏡頭，它就現場直接拋錨。所以更多是邊拍、邊跟這台車找到相處方式，我覺得非常有意思，很喜歡。」而且拍攝時正值夏天，車戲又不能開冷氣和窗戶，眾人得克服台灣炎熱氣候，身心挑戰都不小。來自歐洲的皮耶安東尼就笑說：「真的是很熱，但我很喜歡拍公路電影，因為短時間可以看到很多不同的風景，這是最棒的探索台灣方式！」

鳳小岳透露：「這部電影對我來說，是一趟真實又情緒豐沛的旅程，不只是角色在尋找兄弟，我自己也在尋找那個在血緣與多重文化之間，仍然願意相信連結、相信愛的自己。」片中的他因為身世背景，成為一個外表堅強，內心卻有沈重傷痕的男子，那說不清楚的情緒，藏他每一顆鏡頭的眉宇之間，他表示：「每一個神情的片刻裡，透過公路旅程不斷地累積堆疊，直到釋放。角色對父親的不解及憤怒、對自己的懷疑，還有那種想放下卻又放不下的矛盾，其實是很多家庭都熟悉的狀態，包括我自己。我想，這不只是關於兄弟或父親的故事，更是一種自我療癒及跟自己和解的過程。我們無法改變過去，但或許可以重新定義自己與家人的關係——哪怕他／她不在世上了。」

首次演出電影的納曜在片中大展才華，不只要裸泳展現健壯體魄，還得事先練習射箭。他笑說：「雖然也會跟朋友裸泳，但這是我的第一次全裸上鏡，基本的身體線條有稍微鍛鍊。其實那時我18歲，所以還有點babyfat（嬰兒肥），當我看到電影播出的畫面時，我就下定決心要好好健身了。」不過他說，相較裸泳戲，他更緊張的是射箭戲，坦言：「我常常回部落參加豐年祭，但其實我完全沒有射過箭，拍攝前有去做了訓練，我很認真練喔。果然有原住民血統，很快就上手！」歡迎觀眾看片驗收。

而葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，還有一場神經兮兮刷石頭的戲，讓人震撼不已。導演解釋：「我認為葉全真自己也想改變形象，擺脫她通常飾演的那類角色，所以要說服她以不同的面貌出現並不困難。我想描繪一位受過創傷的女性，被那個我們從未見過面的男人所傷害。她是那個男人的鏡像，同樣酗酒，並對石頭有著深刻的迷戀。」



