18歲鮮肉處男秀！全裸獻出「第一次」看成果後悔了
由台灣、瑞士聯合製作的電影《陌路兄弟》已於TaiwanPlus官網上架，讓全球觀眾都能一睹其中的台灣山川壯麗美景。該片由瑞士導演瑪莉亞．尼科里埃爾（Maria Nicollier）執導，鳳小岳、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼．杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。
《陌路兄弟》電影描述瑞士男子達米恩（皮耶安東尼．杜比飾）收到從台灣寄來的傳票，要他繼承美籍父親大衛．布魯斯在台灣的遺產，踏上旅程後，意外發現自己有兩位素未謀面的同父異母兄弟林紹文（鳳小岳飾）與逸生（納曜飾），三人在衝突與和解中，慢慢拼湊出一段被遺忘的家族記憶，也重新定義「家人」的意義。電影集結台瑞兩地資源與人才，片中更講述了多元成家、LGBTQ+友善、原住民豐年祭習俗等，滿是台灣驕傲的元素。
台瑞合製《陌路兄弟》TaiwanPlus上架。（圖／TaiwanPlus）
導演瑪莉亞具有「紀錄片工作者」背景，她表示她喜歡在拍攝中「玩弄拍攝的現實」，三位主演的默契是「幾乎是出於本能」發展出來的，並刻意運用沉默來創造「自發性和真實感，沒有矯飾」。除此之外，上映時許多台灣觀眾察覺片中GPS導航的語音播報與現實落差很大，導演則表示，那是暗喻演員們心的距離，別具意義。
鳳小岳表示，這部電影採公路電影形式拍攝，從台北一路拍到花蓮，收錄清水斷崖、太魯閣等等台灣東部山海美景。片中三兄弟在尋根路上所乘坐的小貨車是一台中古手排車，鳳小岳回憶：「很久沒開手排車了，而且那台車也有一些年紀，所以它自己有一些個性，我們在拍攝的第一天的第一顆鏡頭，它就現場直接拋錨。所以更多是邊拍、邊跟這台車找到相處方式，我覺得非常有意思，很喜歡。」而且拍攝時正值夏天，車戲又不能開冷氣和窗戶，眾人得克服台灣炎熱氣候，身心挑戰都不小。來自歐洲的皮耶安東尼就笑說：「真的是很熱，但我很喜歡拍公路電影，因為短時間可以看到很多不同的風景，這是最棒的探索台灣方式！」
鳳小岳透露：「這部電影對我來說，是一趟真實又情緒豐沛的旅程，不只是角色在尋找兄弟，我自己也在尋找那個在血緣與多重文化之間，仍然願意相信連結、相信愛的自己。」片中的他因為身世背景，成為一個外表堅強，內心卻有沈重傷痕的男子，那說不清楚的情緒，藏他每一顆鏡頭的眉宇之間，他表示：「每一個神情的片刻裡，透過公路旅程不斷地累積堆疊，直到釋放。角色對父親的不解及憤怒、對自己的懷疑，還有那種想放下卻又放不下的矛盾，其實是很多家庭都熟悉的狀態，包括我自己。我想，這不只是關於兄弟或父親的故事，更是一種自我療癒及跟自己和解的過程。我們無法改變過去，但或許可以重新定義自己與家人的關係——哪怕他／她不在世上了。」
首次演出電影的納曜在片中大展才華，不只要裸泳展現健壯體魄，還得事先練習射箭。他笑說：「雖然也會跟朋友裸泳，但這是我的第一次全裸上鏡，基本的身體線條有稍微鍛鍊。其實那時我18歲，所以還有點babyfat（嬰兒肥），當我看到電影播出的畫面時，我就下定決心要好好健身了。」不過他說，相較裸泳戲，他更緊張的是射箭戲，坦言：「我常常回部落參加豐年祭，但其實我完全沒有射過箭，拍攝前有去做了訓練，我很認真練喔。果然有原住民血統，很快就上手！」歡迎觀眾看片驗收。
而葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，還有一場神經兮兮刷石頭的戲，讓人震撼不已。導演解釋：「我認為葉全真自己也想改變形象，擺脫她通常飾演的那類角色，所以要說服她以不同的面貌出現並不困難。我想描繪一位受過創傷的女性，被那個我們從未見過面的男人所傷害。她是那個男人的鏡像，同樣酗酒，並對石頭有著深刻的迷戀。」
【更多東森娛樂報導】
●「凍齡女神」葉全真絕美現身！回歸八點檔給出1條件
●彭于晏拍片認養浪浪！小辛勇奪坎城「狗狗金棕櫚獎」
●簡嫚書18次NG拍到崩潰 寇世勳驚吐遭「挑釁」
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
痛別大S一年！言承旭見雕像「哭到雙眼紅腫」 被周渝民攙扶離場
男星言承旭、仔仔（周渝民）跟大S因為合作主演戲劇《流星花園》結下交情，昨（2日）也一同出席大S雕像揭幕儀式，期間言承旭更是哭到雙眼紅腫，離場時是被仔仔攙扶離開，顯見心情悲痛。蔡佩伶報導
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事
知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說
Makiyo並未正面說明缺席原因，僅由經紀人表示：「有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」並表示未來會找時間前往金寶山追思大S。據悉，此次由丈夫具俊曄親自設計的雕像，亦特別製作骨灰項鍊作為紀念，但Makiyo未列在獲贈者名單內。除具俊曄自留一條外，其餘項鍊由家屬分贈給7位摯友...
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。
陸元琪PO袁惟仁與兒女天倫照惹鼻酸 他公開「珍藏7年父親歌聲」
「小胖老師」袁惟仁2002年與演員陸元琪結婚，並育有一對兒女，但兩人2016年證實離婚，加上他2018年開始健康出狀況，兒女便長期與媽媽生活。如今袁惟仁驚傳病逝，陸元琪除了透過經紀人發聲，也在社群曬出多張兒女與父親的照片。
網紅未婚懷孕嫁球星竟是噩夢？婚禮1個月後揭黑幕
娛樂中心／杜子心報導南韓網紅金智妍（김지연）外型甜美，在社群累積18萬粉絲追蹤，過去她因參加戀愛實境節目《戀愛捕手》走紅，2024年宣布與韓職投手鄭哲元未婚懷孕，同年產下一子，兩人直到2025年底才結婚並補辦婚禮，原本被視為修成正果的幸福婚姻，卻在婚禮結束短短一個月後急轉直下。金智妍近日透過律師正式提起離婚訴訟，首度對外揭露婚姻內幕，指控丈夫不僅對她施以家暴，還疑似發生婚外情，消息曝光後瞬間引爆南韓網友討論。