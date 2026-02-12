18歲一注獨得8.5億！幸運兒一夕翻身 離開台灣現況曝

威力彩頭獎連槓30期，獎金上看13.5億元。（示意圖／東森新聞）





威力彩頭獎已連續30期未開出，累積獎金上看13.5億元，吸引大量買氣。台灣彩券公司董事長黃志宜表示，自2007年以來，已有491位億元頭獎得主。其中一位得主當時僅18歲，一夕致富後，拿著8.5億獎金赴澳洲完成碩士學業。

史上最年輕得主 用獎金出國留學

黃志宜透露，第3屆公益彩券頭獎得主，當年僅18歲，家庭並不富裕，中了8.5億獎金後，因此有機會赴澳洲留學。黃志宜表示，他目前仍與多位頭獎得主保持聯繫，但這位學生在當地完成碩士學位後已失去聯絡，按時間推算，他如今應該已成家立業。

台彩分享過去頭獎得主故事

黃志宜回憶，最令人難忘的威力彩頭獎之一，是某次獎金高達28.7億元。當時一名人夫與妻子逛士林夜市，隨口詢問妻子是否也要買一張比手氣，妻子因此花100元一起著下注，沒想到就是這張彩券中了巨額獎金。夫妻倆得知中獎後一度難以入眠，直到完成領獎手續才真正放下心中大石。

黃志宜分享，以前曾出現「第一次買就中」的人，該得主當天只是陪家人到彩券行，原本沒計畫購買，但被被勸說「都來了不如買一張」，才意外成為億萬富翁。民眾路過投注站不妨試試手氣，機會往往出現在不經意的一刻。

回顧過去威力彩頭獎紀錄，最高獎金曾達31.25億元。2020年7月27日，台北大安「彩盈寶彩券商行」與南投竹山「大運發商行」各開出一注頭獎，單注獎金15.62億元。排名第二的則是在台中霧峰「金錢櫃彩券行」開出，得主為同公司4名上班族，他們以1200元合資購買電腦選號彩券，最終四人共享30.04億元大獎，並捐出2.9億元作公益。

