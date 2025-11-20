18歲BMW男「無照又毒駕」輾斃行人！辯患糖尿病求交保 法官狠打臉

記者林意筑／台中報導

白男肇逃後因自撞號誌箱終落網。（圖／翻攝畫面）

去年10月底，台中18歲白姓男子因吸食毒品「喵喵」、「喪屍煙彈」（依托咪酯）後毒駕上路，行經北屯區時撞上行人葉男，肇事後白男還不停車，又重踩油門向前駛離，直接輾過葉男造成全身重傷慘死，事後白男遭收押至今已逾1年，如今他主張自己患有糖尿病盼能交保，對此台中地院認為他涉犯殺人罪嫌疑重大，裁定第4次延長羈押2月，可抗告。

白男無照駕駛租賃的BMW豪車肇事撞死行人。（圖／翻攝畫面）

回顧整起案件，白男去年10月26日時，先在桃園市殯葬管理所附近吸食參有毒品K他命的香菸，事後無照駕駛一輛租來的BMW豪車開回台中太平住處，隔日清晨5時許又在住家吸食「喵喵」毒咖啡包及「喪屍煙彈」，不久後又開車至北屯區民俗公園找朋友一同吸食毒品「喵喵」。

廣告 廣告

葉男遭白男無照毒駕撞上輾過死亡。（圖／翻攝畫面）

未料上午9時許白男離開民俗公園後，毒駕行經北屯路240巷、三光一街108巷口時，直接將行走在前方的行人葉男撞飛，導致葉男先彈飛至擋風玻璃上又重摔落地，不過白男不但未停下查看，甚至還重踩油門加速輾過葉男，害葉男捲入車底翻滾數圈，造成顏面撕裂、口鼻出血、左手胸壁變形，全身重傷慘死，白男肇逃後因自撞號誌箱終落網。

經檢警訊問後將其聲押獲准，檢方認為他「撞人又輾過」顯有殺人不確定故意，今年2月時偵結依殺人、公共危險等罪嫌將白男起訴。全案移審後，台中地院裁定收押白男並已延押3次，如今他強調自己患有糖尿病，及辦稱已與被害家屬對於調解金額有達到共識，但給付方式尚未有共識，因此尚未未達成和解，不過法官並不買單，認為無法確定未來白男必定會遵期到庭，仍有逃亡可能，裁定自11月26日起再次延長羈押2月。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

台中「紅白單案」再+1警捲入！警友違停嗆「欠錢喔」 聽巡佐話慘了

氣溫急降！彰化某國小老師「上課突倒地」無心跳了 全校師生死神前搶命

資深台語女歌手「與舊愛共遊墾丁」遭仙人跳！被囚房內逼迫簽百萬本票

經營13年撐不住！中部這建商宣布倒閉 透天建案慘成「爛尾樓」遭法拍

