「18種違規情境」機車族天天犯！騎士必看1圖免遭罰

台中市政府警察局交通警察大隊日前公告了最新的停車規範，詳細列出多達18種常見的錯誤停車狀況，由於許多違規情事是民眾日常最容易忽略的，警方呼籲市民務必仔細檢視，避免因一時疏忽而受罰，導致損失 $1200元罰鍰。





騎士經常路邊隨意停車，遭警察開單。（圖／民視新聞）

台中市政府警察局交通警察大隊進一步說明機車停車細節：機車停放於騎樓時，應以停放「靠道路側」且在柱與柱之間為原則，另一側必須留設行人通行空間。此外，若在公有或無遮簷人行道上停車，即使現場有電箱、植栽等公共設施，仍須遵守停車原則。機車應垂直於道路方向停放，並保留足夠空間供行人、機車或自行車進出；特別是無障礙坡道處，必須保留3公尺的迴旋進出空間。

如果人行道的寬度在3公尺以上，而且沒有設置禁止停車標誌，就可以停放機車。（圖／翻攝台中市停車管理處官網）

根據台中市政府警察局交通警察大隊的正確停車樣態共有8項：

1.寬度3公尺以上人行道，未設禁止停車標誌，可停放機車，須以垂直道路方向，靠道路側停放，並留設行人通行空間。

2.寬度3公尺以上騎樓，以垂直道路方向停放機車。

3.寬度3公尺以上騎樓以垂直道路方向停放機車，且留設店家出入口空間。

4.人行道機車停車，依指示方向停放於機車停放區內。

5.寬度3公尺以上騎樓，於柱與柱間，以垂直道路方向停放機車，並留設行人通行空間。

6.寬度3公尺以下人行道禁止停車，機車可停放於寬度3公尺以上騎樓。

7.寬度達3公尺之公有人行道與無遮簷人行道併同合併寬度達3公尺以上可停放機車，以靠道路側／依欄1排為原則。

8.騎樓、人行道寬度分別各達3公尺以上，騎樓、人行道分別可停放機車，以垂直路側／停放1排為原則。





停車要注意超多，免得吞罰單。（圖／翻攝台中市停車管理處官網）

機車格已經塗銷，並且設有禁止停車標誌的人行道上停放機車，會違規被開罰。（圖／翻攝台中市停車管理處官網）

根據台中市政府警察局交通警察大隊的錯誤停車樣態共有18項：

1.寬度3公尺以下人行道停放機車。

2.在機車格已塗銷並設有禁止停車標誌人行道上停放機車

3.騎樓停放機車未以垂直道路方向停放。

4.寬度3公尺以上但設有禁止停車標誌之人行道停放機車。

5.在無障礙坡道旁停放機車，未留設行人通行空間。

6.騎樓停放2排機車，未留設行人通行空間。

7.未停放於機車停車區內。

8.機車規劃區以外的空間停放機車。

9.騎樓中央停放機車未留通行空間。

10.公有人行道與無遮簷人行道有高低落差，人行道寬度不可合併計算，2者各自計算。

11.人行道植栽區以外，寬度不足3公尺，停放機車。

12.在經交通局核准設有禁止停車標誌之騎樓停放機車。

13.寬度3公尺以上人行道，在消防栓左、右各2.5公尺禁停範圍內停放機車。

14.在行人穿越道線銜接人行道對應範圍，停放機車。

15.設有騎樓但無人行道，機車停在行人穿越道線銜接騎樓對應範圍，未留設行人通行空間。

16.機車停放在騎樓樑柱後方，未留設通行空間。

17.機車停放在騎樓導盲磚。

18.機車停放在人行道導盲磚。

原文出處：機車違停18種情景總整理！一堆人搞不懂…台中警發1圖示警：別再犯

