18縣市低溫特報冷颼颼 台南高雄1天19人無呼吸心跳救護

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（6）日上午針對18縣市發布低溫特報，全台各地均低溫，台南與高雄昨日多達19人急病無呼吸心跳救護案件。

持續低溫全台內科OHCA自救護案件增加。（圖／資料畫面）

高雄市消防局昨（5）0時至24時接獲急病無呼吸心跳救護共11件，台南市共發生8件內科OHCA案件，其中男性4人、女性4人，年齡介於40歲至86歲，其中1件送醫，另7人明顯死亡未送醫，目前無法確認是否與天冷有直接關係，需依個案病史與身體狀況評估。

消防局提醒，低溫期間高風險族群應特別留意，包括年長者、心血管疾病及慢性病患者需注意保暖，規律服藥並避免劇烈溫差變化，若出現身體不適胸悶、呼吸困難等症狀，請立即撥打119求助爭取救援時間。

