18縣市低溫特報恐不到10℃ 北北基等8縣市非常寒冷
強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署上午發布18縣市低溫特報，提醒各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。今天（2日）上午至明天（3日）晚間局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
低溫區域︰
【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
【黃色燈號（寒冷）】台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
