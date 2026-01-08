18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天

生活中心／彭淇昀報導

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日早晚氣溫持續偏低，週五晚間開始，另一波強冷空氣將南下影響台灣。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

氣象粉專「氣象報馬仔」發文表示，受到強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫明顯偏低，氣象署持續發布低溫特報，局部地區有10度以下氣溫發生機率，預計明（9）日白天起強度才會逐漸減弱。

廣告 廣告

粉專提醒，由於強冷空氣持續南侵，主體更靠近台灣，到了夜間輻射冷卻再補一刀，讓氣溫降得更快、更低，提醒勿小覷輻射冷卻威力，低溫影響時間延長，夜間及清晨時段寒冷程度明顯加劇，外出請務必做好保暖措施。

粉專指出，週六（10日）晚間起，將有另一波冷空氣南下影響台灣。對此，氣象署也指出，週六晚起至下週一（12日）清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多三立新聞網報導

下體大小自卑？「硬度、長度、粗度」誰第一 泌尿醫：姊妹們有共識

全台降溫有感！他實測「被子1蓋法」超暖 網爆共鳴：躺五分鐘就流汗

快儲水！今4縣市停水「最長7小時」 時間範圍一次看

小二女發現「九九乘法奧秘」！3教授全驚呆：以前都沒發現

