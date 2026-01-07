18縣市低溫特報 今晨雲林古坑最冷6.7度、另波大陸冷氣團接力來襲

今（8）天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 今（8）天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，今晨本島平地最低溫雲林古坑6.7度。中央氣象署表示。中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，預測北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天亦偏。

降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，北部、花東地區、中南部山區及恆春半島亦有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，10至16度，馬祖晴時多雲，10至12度。

氣象署今天清晨4點46分發布低溫特報稱，今天新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

東北風偏強，桃園、苗栗至台南、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪較大。空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天至週六白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。週六晚起至下週一清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

週六晚起至下週一清晨基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；下週一白天至週三各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供