18縣市低溫特報、全台凍番薯！專家曝「2波劇烈降溫」：一路冷到1月中旬

今晨持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫寒冷；中央氣象署針對全國18縣市發布「低溫特報」，提醒今（4）日晨至上午新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意。本島除基隆、台東外，都將出現平地最低氣溫10°C以下。

氣象專家林得恩就在「林老師氣象站」中指出，天氣將一路冷到1月中旬！林得恩提到，根據中央氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢來看，未來2週，溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。

氣象專家林得恩透露，將一路冷到1月中旬。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

林得恩透露，這段期間，前後分別受強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻及東北季風增強等天氣系統影響；其中，「1/3至1/4」及「1/7至1/10」，研判將是降溫最為顯著，降幅最為劇烈的2個時段。

林得恩表示，整體來看，2026自元旦過後，強冷空氣開始南下，不但冷的時間維持較長（至少15天或以上）；強度也多在大陸冷氣團等級上下，甚至還有機會再衝到2026年的首波寒流等級，根據美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，1/7、1/9及1/10的清晨都有機會達標，需要特別追蹤關注。

