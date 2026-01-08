18縣市低溫特報！明晨首波寒流下探5度 週六新一波冷氣團報到

氣象署今日再度針對18縣市發布低溫特報，其中6縣市有持續10度以下低溫可能，請民眾注意保暖。資料照，廖瑞祥攝



今日（1/8）持續受強烈大陸冷氣團影響，各地清晨寒冷，氣象署再度發布低溫特報，其中雙北、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率，其餘縣市除屏東、台東、澎湖及馬祖外，皆有出現10度以下低溫可能性，請民眾注意保暖。

氣象署清晨再度對各縣市發布低溫特報，其中6縣市為非常寒冷。氣象署提供

氣象署指出，今日持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷、白天亦偏涼，東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，北部、東部、東南部地區、中南部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

溫度方面，今日中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區有10度以下低溫發生可能、高溫方面預測北部及宜蘭約15度，整日偏冷，中部及花東21度、南部22度，中南部及花東白天亦偏涼。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今晨除了中部雲層較少，其他地區皆有結構鬆散的中、低雲層，輻射冷卻效應以中部最強，最低溫出現在雲林古坑6.7度，其他地區約7至11度。

吳德榮表示，今日至明晨強冷空氣籠罩，各地雲層減少，轉為晴朗穩定，入夜後有強輻射冷卻效應，明晨有機會降至5度以下，創下入冬以來最低溫紀錄，並成為首波寒流（台北測站≦10度）。

吳德榮指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，明日（1/9）至週六（1/10）上午冷空氣略減弱，週六下午至下週一（1/12）清晨另股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降；明日起至下週一清晨則因天氣晴朗，持續有強輻射冷卻帶來極低溫，日夜溫差很大。

近日受冷空氣和清晨輻射效應影響，連日氣溫偏低。氣象署提供

吳德榮接著指出，根據最新模式模擬顯示，下週一白天至週三（1/14）冷空氣漸弱、白天氣溫出現明顯回升，各地天氣晴朗，不過仍持續因強輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低、日夜溫差很大，未來一週日夜溫差變化仍很劇烈，提醒家中若有年長者或患有心血管疾病者，需悉心關照。

