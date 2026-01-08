18縣市低溫特報！明起西半部日夜溫差大 新一波大陸冷氣團將報到

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

今(8)日持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，氣象署也針對18縣市發布低溫特報，恐降溫至10度以下。對此，氣象專家林得恩就指出，明白天起至後天因強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫略回升，但西半部日夜溫差增大，週六晚起至下週一清晨，又將有另一波大陸冷氣團再度南下，迎風面水氣也跟著增加。

氣象署表示，中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫機率，務必注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒。高溫方面，預測北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天亦偏涼。離島包含澎湖晴時多雲，15至17度；金門晴時多雲，10至16度；馬祖晴時多雲，10至12度。

廣告 廣告

另外，北部、東半部地區及中南部山區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，北部、花東地區、中南部山區及恆春半島亦有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。東北風偏強，桃園、苗栗至台南、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪較大，沿海活動請注意安全。

林得恩則指出，明白天起至10日，因強烈大陸冷氣團稍稍減弱緣故，白天氣溫略為回升，但因輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差增大，請多留意環境氣溫的劇烈變化，適時調整因應。

林得恩也透露，週六晚起至12日清晨，另一新的大陸冷氣團再度南下及影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚亦冷。另一方面，迎風面水氣跟著增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

原始連結







更多華視新聞報導

竹苗等5縣市防10度低溫 19日高山降雪機率增

強烈大陸冷氣團來襲！低溫下探9度 今晚起「氣溫溜滑梯」冷到周末

東北季風增強！ 北部.東部低溫探20度 日夜溫差大

