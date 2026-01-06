18縣市低溫特報 「跌破10度」急凍到明晚

受到強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，中央氣象署今針對18縣市發布低溫特報，包括基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣與金門縣，提醒北部及東半部地區氣溫可能跌破10度以下，低溫將持續到明晚，提醒民眾注意保暖。

氣象署今（6）日表示，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今下午起至明（7日）晚北部局部地區有持續10度低溫的機率。

氣象署針對18縣市發布低溫特報，提醒民眾注意寒冷天氣，低溫程度分為紅、橙、黃3個燈號，紅色燈號代表平地氣溫連續24小時低於6度，為最嚴重寒冷警示；橙色燈號表示平地最低氣溫低於6度，或平地最低氣溫低於10度且連續24小時平地氣溫低於12度以下；黃色燈號則表示平地最低氣溫低於10度以下。

橙色燈號地區包括基隆市、台北市、新北市、桃園市；黃色燈號縣市則有新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣與金門縣。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，這波強烈冷氣團影響時間長，加上輻射冷卻效應，寒冷將持續到周六（10日）清晨，平原空曠地區、內陸近山區及丘陵地，在夜晚至清晨可能出現低於9度的嚴寒低溫，白天雖有陽光照射會稍感舒適，但陰影處仍寒風刺骨，民眾外出務必做好保暖措施。

