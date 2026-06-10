18縣市豪大雨！今降雨時間長、範圍大 下半天趨緩「這天」又要下一波

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今天各地上半天仍要留意大雨，下半天雨勢趨緩。示意圖，李政龍攝



受滯留鋒面與西南氣流持續影響，今天（6/10）各地降雨明顯增加，中南部地區及花東山區降雨更明顯，氣象署上午8時20分針對全台18縣市發布豪大雨特報，估計要等下半天雨勢才會趨緩。氣象專家吳德榮則表示，今天降雨時間長、範圍大，需特別留意劇烈天氣及大量降雨致災。

氣象署針對18縣市發布豪大雨特報。氣象署提供

氣象署上午8時20分針對18縣市發布豪大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣發布豪大雨特報，其中高雄市、屏東縣及台東縣為豪雨特報，須注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。

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氣象署指出，今天受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。下半天起，隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨趨緩，雨勢也會減小

氣溫方面，北部及東北部高溫25至27℃，中南部及東部28、29℃，低溫23至26℃。

2026.06.10清晨各地天氣概況。氣象署提供

滯留鋒面明天（6/11）將南移至巴士海峽，中南部及東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率，其他地區為短暫陣雨。不過周五又會有鋒面影響台灣，西半部地區、東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面雲系挾對流胞移入，弱降水回波中有較強回波，各地皆降雨，中南部較明顯。

吳德榮指出，根據歐洲模式模擬顯示，今天滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，及大量降雨致災。

吳德榮提到，明天滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機率。周五至周日滯留鋒又漸北移，強對流再度威脅全台，期間視西南季風的配合，仍有劇烈天氣及致災性降雨的威脅，應特別注意。

下周一至下周五滯留鋒北部海面徘徊，台灣在不穩定的西南季風範圍内，仍有劇烈天氣發生的機率，午後機率高於其他時段。至於超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，故之後的變化莫急下定論，應繼續觀察。

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