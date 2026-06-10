18縣市豪.大雨特報! 滯留鋒+西南風減弱 降雨稍趨緩

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生活中心／綜合報導

連日來的大雨，這幾天可以暫時鬆口氣，氣象署今天（10日）上午8點解除「大規模劇烈豪雨加強作業」，因為梅雨鋒面、跟西南氣流稍稍趨緩，不過，西半部、跟東部山區，還是要防短延時豪雨發生機率，周六前算是將與空檔。

連日大雨，桃園蘆竹區六福一路山坡土石扛不住，整棵樹木滑落，週三一早7點多，工程人員緊急來處理，目前只開放單車道，並實施單線雙向管制。在台東目前雨勢持續很大，儘管西南風持續減弱，滯留鋒面也南移，氣象署週三上午8點，解除大規模豪雨加強作業，但台灣附近天氣依舊不穩定，從雷達回波圖明顯看到，前一天的弓形對流已經消散，台灣上空整片雷雨胞，在南部、台東地區，依舊有強對流在發展。

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18縣市豪、大雨特報！ 滯留鋒+西南風減弱雨勢緩

周三起，滯留鋒+西南風減弱，降雨稍趨緩。（圖／民視新聞）

氣象署預報中心技正李孟軒：「到了（6/10）清晨左右，滯留鋒面已經移到，台灣南部地區，在鋒面前的西南氣流，也推到了巴士海峽，而且有逐漸在減弱的趨勢。」氣象署持續針對18縣市發布豪、大雨特報，尤其高雄、屏東、跟台東，可能達到豪雨等級，截至上午10點鐘，累積雨量在屏東獅子鄉最多，達到153.5毫米，阿里山140.0毫米、其他像是高雄茂林、屏東的瑪家、春日，也都超過120毫米。從定量降水來看，週三、週四算是降雨小空檔，但南部、台東地區，還是要防短延時豪雨，到了週六西南風影響，降雨稍緩；不過週日開始又有鋒面、跟西南風影響，到時候，降雨又會再增加。

18縣市豪、大雨特報！ 滯留鋒+西南風減弱雨勢緩

氣象署說明，6/11鋒面開始逐漸從巴士海峽北移，另一波鋒面則是週日抵達。（圖／民視新聞）

氣象署預報中心技正李孟軒：「6/11其實鋒面開始，又會逐漸從巴士海峽，逐漸往北移動到台灣陸地上，所以明後兩天，整體上來說，降雨還是會偏多。」這波梅雨鋒面，也替全台水庫帶來豐富進帳，像是寶二水庫蓄水量達百分百，還得進行放水調節蓄水，梅雨鋒面還沒結束，水利署預估各水庫還會進帳，加上七、八月，台灣進入颱風季，今年用水相當樂觀。

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