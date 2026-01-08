18縣市防10℃以下低溫 阿里山飄雪
根據交通部中央氣象署網站，今天（8日）凌晨平地最低溫為雲林縣古坑鄉攝氏6.7度。此外，氣象署指出，海拔超過2400公尺的阿里山氣象站上午8時55分到9時15分下雪，目前雪已停；根據氣象署記錄，前次阿里山飄雪是在2018年。
阿里山站清晨最低溫於上午7時為攝氏1.1度。氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，今天中高層水氣稍多，剛好水氣移至阿里山一帶，加上高山溫度低，因此有短暫降雪的情形。蔡伊其說，根據記錄，前次阿里山氣象站觀測到飄雪已經是2018年1月10日；另外在2020年1月27日則有下霰的情況。
另外，氣象署表示，玉山於昨天深夜有固態降水。蔡伊其補充，今天玉山低溫約零下5度，但上午未直接觀測到飄雪的情況，不過有霧淞的現象。
蔡伊其說，今天高山溫度皆達降雪標準，能否下雪仍需水氣配合；不過就算未飄雪，仍易有地面結冰的情況，行車用路及登山需注意路況安全及嚴防霜害。
氣象署今天發布18縣市低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，持續至晚間須注意10度以下低溫。專家吳德榮提醒，未來一周輻射冷卻影響，早晚氣溫低，日夜氣溫變化劇烈。
氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫；上午至晚間，北部、東北部局部地區易有持續10度左右的氣溫（橙色燈號）。低溫橙色燈號地區為新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣；黃色燈號為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。
根據氣象署資料，橙色燈號是指平地最低氣溫6度以下或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下；黃色燈號是指平地最低氣溫10度以下。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨本島中部雲層較少，輻射冷卻效應以中部為最強；各地區平地的最低氣溫約在7至11度。
吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨強冷空氣籠罩，各地雲層逐漸減少，轉為晴朗穩定，入夜後有強「輻射冷卻」效應；明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫的機會，低溫降至5度以下，並可能成為入冬以來首波寒流（寒流定義：台北測站≦10度）。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬調整為，明天白天至10日上午冷空氣略減弱，明天白天氣溫稍回升，但10日下午至12日清晨又有另一波冷空氣再南下；明天起至12日連日的清晨則因晴朗、持續有輻射冷卻帶來「極低溫」，日夜溫差很大。
吳德榮提到，12日白天至14日冷空氣減弱幅度較大，白天氣溫也明顯回升，各地晴朗，但持續因強輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，日夜溫差很大；未來一周日夜的氣溫變化都很劇烈。
