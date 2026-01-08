18縣市防10度以下低溫（3） (圖)

本文摘自<常春月刊>514期 文／鍾碧芳 攝影／許宏偉 在外科醫學從大刀到微創、再進化到機器人與 AI 的關鍵30年裡，基隆長庚醫院院長吳俊德始終站在技術變革前線，從完成長庚首例腹腔鏡活體腎臟摘取，到領軍台灣單孔達文西臨床試驗，他用穩健手路證明新科技可以更安全。如今接下院長一職，他把視野從手術房拉到整個東北角海岸，盼將醫院打造成一座永遠為民眾亮著的醫療燈塔。 過去30年，醫界從傳統大傷口手術、腹腔鏡微創革命，再到機械手臂與 AI智慧輔助的時代更迭，吳俊德幾乎每一段都親身參與，只要是熟悉的醫界前後輩，提起他時經常會回應：「國內外科的幾次重大轉折，吳俊德不是主角，就是協助推動那個槓桿的人。」這說法含蓄，卻真實反映了他在專業領域的地位。如今，吳俊德接手擔任基隆長庚紀念醫院院長，角色從手術台上的操刀者，轉變為醫療掌舵者。面對新科技的時代脈動，他依然保持一貫的沉穩與敏銳：不急著喊願景，而是先看清本質，再一步一步把事情做對、做好。 走進微創革命，看見外科十年之後的樣子回憶起當年選擇走泌尿科的初衷，吳俊德的眼神閃爍光芒，那個年代正值全球醫療技術重大轉型的時刻，「選科是一件極受現實影響的決定。」他說，

常春月刊 ・ 23 小時前