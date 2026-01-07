「18縣市」深夜低溫特報！急凍氣溫將跌破10度挑戰寒流

根據中央氣象署的最新報告，今（7日）晚上10時27分，針對18個縣市發布低溫特報。由於受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻的影響，未來兩天（7日及8日）氣溫將顯著下降，部分地區的氣溫將低於10度。特別是在北部和東北部，局部地區今晚至明晚的氣溫有可能持續在10度左右或以下，氣象署已經發出橙色燈號警告，提醒民眾注意保暖。

根據中央氣象署的最新報告，今（7日）晚上10時27分，針對18個縣市發布低溫特報。（圖／氣象署）

此次低溫特報涵蓋的範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣等18個縣市，預計影響時間將持續至8日晚上7時。氣象署建議民眾在使用瓦斯熱水器及電暖器具時，務必注意室內通風及用電安全，並特別關心老年人及弱勢群體的避寒措施。

