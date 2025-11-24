18萬人湧入高雄！演唱會經濟爆衝5億 捷運單日35萬破紀錄

▲陳其邁在下午的總質詢中，回復議員提出的非法定社會福利預算、大湖公園、公共設施保留地、大社停車空間改善等議題。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄大型演唱會熱潮持續延燒！市長陳其邁今（24）日於市議會備詢時表示，近期 BLACKPINK、TWICE 等國際天團接力在高雄開唱，兩天即吸引近 18 萬名歌迷造訪，帶動觀光產值估計達 5 億元，捷運週六更創下單日 35 萬人次運量，刷新年度紀錄，商圈、夜市與旅宿全面湧現人潮，展現強勁演唱會經濟能量。

陳其邁指出，市府運用智慧城市與智慧交通系統即時掌握人流，週六市區 4 場演唱會同時登場，散場疏運約 90 分鐘；經跨局處協調後，隔日已縮短至 76 分鐘，未來將持續優化各項公共服務，確保粉絲享有最佳觀演體驗。他並預告，12 月亞洲明星盛典（AAA）票券已全數售罄，世運主場館明年度檔期也排滿，許多主辦單位甚至預訂到後年，高雄已成為國際演唱會的首選城市。

旗津觀光再升級 空中纜車啟動可行性探詢

關於議員關心旗津空中纜車規劃，陳其邁表示，市府推動旗津觀光不遺餘力，包括舊燈塔再造與投入 4.7 億元進行海岸及道路改善，盼強化交通度與觀光動線。他說明，早期纜車構想從星光碼頭、中島串接至旗津，若僅在旗津區內營運相當可惜。市府將依議員建議，責成相關局處進行可行性分析與財務試算，並與港務公司協調技術限制，再提出整體規劃方案。

打詐、敬老、兒童樂園 市政議題同步推進

面對更新型態詐騙手法，陳其邁強調，詐騙傳播鏈需全面盤點並逐一設防，市府將與中央保持密切合作，減少詐騙案件發生。

在長者福利上，他指出，高雄重陽敬老禮金已從 1,000 元提升至 1,500 元，屬全國中段班，後續將檢討制度並研議放寬敬老卡使用範圍與配套措施。

談及兒童樂園規劃，陳其邁認為，兒童樂園具親子與觀光雙重效益，吸引跨縣市甚至國際遊客。市府目前鎖定鳳山、前鎮、大寮等地評估用地與交通條件，力拚明年完成可行性評估，尋找合適地點啟動招商。

空中鳳城開發重啟 鳳山車站南側瓶頸解除

針對空中鳳城招商議題，陳其邁表示，市府已協助台鐵解決鳳山車站南側延宕 8 年的住戶爭議，打通關鍵道路曹謹路，排除招商動線障礙。預計於 12 月與台鐵研議，並建議將周邊老屋納入特定區域進行都更，讓捷運、車站建設與周邊產業相互帶動，促進人口與區域發展。（圖╱高市府提供）