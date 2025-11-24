18萬名歌迷讓演唱會經濟再創佳績 陳其邁：觀光總產值估達5億 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

近期國際天團接續造訪高雄，陳其邁今（24）日受訪時指出，BLACKPINK、TWICE 等大型演唱會帶動點燈與一系列活動，顯著提升城市曝光度。週末大型演唱會兩天吸引近18萬人次造訪，觀光總產值估計達5億元；捷運更在22日創下單日35萬人次，也刷新今年紀錄，商圈、夜市及旅宿全面湧入人潮。

陳其邁表示，市府透過智慧城市與智慧交通系統分析人流並即時調整服務，週六市內共4場演唱會同時舉辦，散場交通運輸約90分鐘；經調整與精進後，週日已縮短為76分鐘，未來仍將持續提升服務效率。

廣告 廣告

「高雄將粉絲放在C位，配合需求即時調整公共服務，讓所有來訪歌迷都擁有最佳體驗。」陳其邁強調，於12月舉行的亞洲明星盛典（AAA）票券已全數售罄，預期將再帶來一波演唱會經濟；世運主場館明年檔期已排滿，許多主辦單位甚至排到後年，顯示高雄已成為國際演唱會首選城市。

此外，有關議員關心旗津空中纜車規劃，高雄市長陳其邁則表示，市府推動旗津觀光不遺餘力，除舊燈塔再造外，也投入4.7億元推動海岸與道路改善工程，盼以便捷交通串接市區觀光人口與旗津景點。

陳其邁說明，早期纜車構想從星光碼頭至中島再到旗津，如纜車僅在旗津區內運行實屬可惜；而高雄市府將依議員建議，責成相關局處進行可行性探詢與財務試算，技術層面亦需與港務公司協調纜車高度限制，再進一步提出整體規劃方案。

面對新型態詐騙手法，陳其邁指出，詐騙形式推陳出新、防不勝防，應全面檢視詐騙傳播鏈，在各關卡設防堵點，並與中央緊密合作，降低詐騙犯罪發生。

在老人福利方面，陳其邁表示，高雄重陽敬老禮金已由1000元提高至1500元，屬全國的中段班。市府將檢討敬老金發放制度，並研議放寬敬老卡使用範圍及配套措施。

對於空中鳳城招商案，陳其邁說，市府已解決鳳山車站南側延宕8年的住戶爭議，打通關鍵計畫道路曹謹路，協助台鐵排除招商動線障礙；市府預計12月邀請台鐵研議，建議將周邊老屋劃設為特定區域進行都更，讓捷運與鳳山車站建設與產業發展相互結合，帶動人口與區域成長。

「每個人都保留與父母遊玩的兒時記憶，因此市府現階段積極推動特色公園。」談及打造高雄兒童樂園，陳其邁指出，兒童樂園不僅具親子功能，更能吸引觀光人潮，成為全台或周邊國家來訪的遊憩地點；樂園需具備足夠面積與便利交通，鳳山、前鎮、大寮等地均具潛力，市府將力拚於明年完成可行性評估，尋找合適地點對外招商。

照片來源：高雄市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

地方焦慮斗六鐵路高架化進程 張嘉郡：中央莫忽視雲林人安全

中午來開匯／直言民眾黨未來提名將以戰力為第一考量 陳智菡：讓支持者投票值得

【文章轉載請註明出處】