即時中心／梁博超報導

繼台北市、基隆市宣布自115學年度起國中小營養午餐免費後，高雄市長陳其邁在今（8）日上午宣布，全市自115學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費。估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。

教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，陳其邁市長自113學年度起，每年編列1億4千萬元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年5,800萬元。

廣告 廣告

吳立森表示，巿政府推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

因應教育部導師費增加，陳其邁也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

原文出處：快新聞／18萬學生受惠！陳其邁宣布：高雄公立國中小營養午餐全面免費

更多民視新聞報導

一眼看新聞／《人工生殖法》掀2派論戰！「政院、白委版差異」曝光

台積電洩密案再添新內鬼！陳姓工程師移審智財法院 合議庭最快下午開

被問是否特赦陳水扁？賴清德：相關單位已說明「我沒有補充」

