18萬寵粉高雄應援！演唱會經濟再發威 產值衝5億

睽違十年全球超人氣女團「TWICE」上週末登上高雄世運主場館，帶來《THIS IS FOR》巡迴演唱會高雄站，完成台灣首次開唱。同時間搖滾天王「伍佰＆China Blue」於高雄巨蛋進行《Star2》巡迴演唱會，加上高流、衛武營、駁二等場館皆有表演登場，總計吸引超過18萬歌迷集結港都追星，週六捷運運量高達35萬，創今年度新高。演唱會效益更延伸至夜市、餐酒館等，直至深夜多處夜市依舊人潮洶湧，估計創造逾5億觀光產值。

高雄市經發局長廖泰翔表示，TWICE演唱會在高雄，不僅是台灣首次，更是全台ONCE醞釀10多年的熱情盼望，高市府各局處全力合作打造「全市應援」，不僅有七大地標的雷射字體燈光秀、人行號誌彩蛋、左營站主視覺打卡牆等，TWICE更驚喜獻聲捷運進站廣播，並帶動全市多家飯店百貨、餐飲店家也加入應援行列。

圖說：捷運左營站的主視覺打卡牆成為追星熱點，不少粉絲排隊打卡、合照留念。(圖片來源:高雄市經發局提供)

經發局也發放專屬藍色票面「商圈夜市優惠券」，面額50元可至40多處商圈夜市與400多間指定店家消費折抵。和泰集團也自發響應交通優惠，輸入專屬優惠碼即享總計千元的共享機車iRent、計程車yoxi折抵金。從餐飲、交通、住宿到觀光，高雄市要讓來自海內外的ONCE留下驚喜不斷的紀念回憶。

圖說：高雄10家餐酒館推出10款獻給ONCE的金曲特調。(圖片來源:高雄市經發局提供)

六合夜市總幹事詹金翰表示，從上週五開始，夜市營業時間一到，人潮不斷湧入，歌迷不僅橫跨各年齡層，更有許多來自日韓、東南亞、港澳的追星族，幾乎每個攤位前都大排長龍，直到深夜2點還有許多歌迷前來續攤用餐。

經發局提醒，歌迷目前持有的各款商圈夜市優惠券，使用期限皆至明年2月28日，這次來不及使用也別擔心，歡迎日後再來高雄快樂追星，12月還有「2025亞洲明星盛典(AAA)」即將登場，號召全球粉絲一起來為偶像們熱情應援。

圖說：各款商圈夜市優惠券，使用期限皆至明年2月28日。(圖片來源:高雄市經發局提供)

圖說：高市府攜手在地舞蹈教室與餐酒館推出「K-POP隨播即跳」前夜祭。(圖片來源:高雄市經發局提供)

