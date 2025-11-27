18萬補助落空？衛福部：藍白再不審預算 長照3.0「通通沒有」

首次上稿 11-27 22:17更新時間 11-28 06:06

〔記者陳昀／台北報導〕長照3.0明年將正式上路，衛福部次長呂建德27日在賴總統主持的「健康台灣推動委員會」提出報告；不過，談到明年度總預算仍在立法院卡關，呂建德直言，長照3.0的8大項全都是新興計畫，其中民眾最關心的機構補助從12萬元提高到18萬元、出院天數縮減、科技輔具租賃等，如果不審預算，全部都沒有，希望藍白慎思。

總統府昨(27日)晚在委員會後召開記者會，記者詢及衛福部提出長照3.0、國家防疫一體兩個報告案中，有哪些是新興計畫？明年度總預算仍在國會卡關，計畫是否受到影響，在野黨擔憂，當前大幅增加的國防特別預算將排擠社會福利預算，又該如何應對？

呂建德說明，首先，台灣的經濟成長從蔡英文總統到現在，基本上每年都是至少3.8%的成長，今年平均經濟成長率可能超過6%，經濟成長率的大幅擴增，其實意味著政府稅收增加，「所以我們可以很負責任地說，錢應該是足夠的」。

呂建德指出，賴總統目前提出兩個投資，一是投資國家安全、二是投資社會安全，由於稅收增加，兩者基本上並不違背。針對長照預算，前總統馬英九第一任是49.5億元，到蔡英文總統時已提高到827億元，明年預計大幅提高到1100億，但因為總稅收增加，社會安全的投資並不會影響到國家安全、國防安全，這兩個目標並不違背，請國人放心。

呂建德說，我們有錢，但立法院如果藍白繼續不審預算、杯葛預算的話，明年長照3.0的8大項全部都是新興計畫，其中最重要、民眾最關心的，包括機構補助從12萬提高到18萬，或是出院準備希望能從4天縮短為2天、甚至到0天，以及科技輔具租賃等，預算不給，這些全部都沒有。

呂建德強調，如果藍白繼續杯葛預算，政府這些照顧長輩、照顧居家照顧者、希望幫大家解決沉重負擔的美意全部都沒有，請立法院的國民黨團、民眾黨團好好慎思杯葛的結果。

在國家防疫一體方面，衛福部次長莊人祥說明，明年是一個新的計畫，主要包括：第一，針對國家防疫體做整體評估，會請國外專家來做核心能力的通盤評估。第二，跨部會建立監測系統，包括農業部、衛福部、環境部之間，像食安、傳染病、動物人畜共通傳染病、抗生素等，都需要建立監測系統。第三，要培育疫情發生時的應變機制及相關人才，這些都是基礎措施，將積極爭取立法委員支持。

