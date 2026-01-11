18萬退休公教注意！銓敘部要重審所得替代率 這半年間「還是領原退休金」

立法院於去年12月三讀《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，其中規定停砍公教年金，立院司法法制委員會12日將邀銓敘部長施能傑等官員，針對具體執行措施進行專題報告。銓敘部書面報告指出，因有近18萬已退休公務人員的所得替代率，需要重新審定，因此現正進行作業系統調整，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，相關系統修正完成後，即據以重新審定之所得辦理。

銓敘部指出，所有退休公務員，今年會暫時先依民國115年退休所得替代率，計算發放退休金，待銓敘部審定完成後，就會依112年退休所得替代率發放退休金，差額補發屆時會依規定辦理。

廣告 廣告

銓敘部表示，而在法律生效日的2025年12月28日以後審定之退休案，都已依修正後規定，以民國112年退休所得替代率上限審定，至於每月退休所得部分，因亦須配合調整資訊系統始得計算，因此基於作業之一致性，亦暫依原規定給與標準核計。

銓敘部強調，配合退撫法修正，銓敘部已進行相關執行措施，其中退撫法第37條及第38條規定，須重新審定退休公務人員退休所得替代率之作業，數量龐大，仍須一定作業時間，且須兼顧承辦同仁工作負荷，無法立即改依修正後規定計發退休金。銓敘部會積極進行相關系統調整作業，儘速依法完成重新審定作業。

立法院去年三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，規定自民國113年起停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。

更多風傳媒報導

