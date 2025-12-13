18萬飛了！返家「醉」後一哩路 貪方便捨計程車騎車遭重罰

〔記者鄭景議／台北報導〕40歲的江姓男子前日晚間與朋友聚餐飲酒後搭多元計程車回家，為貪圖「家醉後一哩路」的方便，從萬隆捷運站下車後，竟騎乘停放於站旁的機車返家。他行經路口右轉時，發現前方有員警巡邏，嚇得直接停在原地露餡，經員警上前盤查，江男拒絕酒測，當場遭文山第二分局員警製單舉發，將面臨新台幣18萬元高額罰鍰並吊銷駕照。

文山第二分局萬盛派出所表示，警員黃章傑、許哲維於近日晚間執行巡邏，在巡簽章表時，發現江男騎乘機車在路口右轉，見到員警後竟直接停在原地，行徑相當可疑。

員警見狀上前盤查，豈料江男身上散發濃厚酒味。員警隨即向其告知酒駕及拒測相關法令及權益，江男思考後仍選擇拒絕酒測。

經了解，江男當晚在中山區與朋友聚餐喝酒後，雖搭乘多元計程車，但並未直接到家，而是在萬隆捷運站下車，騎乘先前停放在捷運站旁的機車，距離住家只剩一小段路。江男事後表示懊悔，為了貪圖方便反而遭致嚴重後果。

員警依「道路交通管理處罰條例」第35條第4項及35條第9項製單舉發，並當場移置保管車輛禁止其駕駛。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

