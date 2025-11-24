即時中心／顏一軒、李美妍報導

繼南韓女子天團「BLACKPINK」來台開唱後，「TWICE」本週末在高雄國家體育場（世運主場館）的《THIS IS FOR》世界巡迴演場會已完美落幕，共吸引18萬「ONCE」（「TWICE」粉絲名稱）來到港都，創造約5億元觀光總產值。對此，高雄市長陳其邁今（24）日透露，世運主場館明（2026）年的檔期都已經額滿，如果還有其他團體要來可能要等到後年，他並強調，「我們高雄把粉絲放在心目中的C位」。







今早9時50分，陳其邁前往高雄市議會列席市政總質詢，並於第一節休息期間接受媒體聯訪。

針對「BLACKPINK」演唱會的疏散狀況與經濟效益，陳其邁指出，近期國際天團接續造訪高雄，「BLACKPINK」與「TWICE」等大型演唱會帶動點燈與一系列活動，顯著提升城市曝光度；週末大型演唱會兩天吸引近18萬人次造訪，觀光總產值估計達5億元；捷運更在週六（22日）創下單日35萬人次，也刷新今年紀錄，商圈、夜市及旅宿全面湧入人潮。

他表示，12月舉行的亞洲明星盛典（AAA） 票券已全數售罄，預期將再帶來一波演唱會經濟。話鋒一轉，陳其邁不諱言，很抱歉！明年世運主場館的檔期都已經額滿，如果還有其他團體要來，可能要等到後（2027）年，對於高市府在發展演唱會經濟，致力推動高雄的城市觀光，尤其像「BLACKPINK」或「TWICE」的應援點燈，也對城市行銷加分非常多。

他強調，上週末是屬於「TWICE」跟「ONCE」等歌迷的兩天假期，也看到有很多人在 Threads也好，或者是IG、臉書也都非常開心，「這就是我們的目的」。

陳其邁說，「我們高雄把粉絲放在心目中的C位，也會持續不斷的精進各式各樣的服務，4場演唱會同時進行，疏散時間約90分鐘左右，昨天再精進我們的交通服務，就把它縮短到76分鐘，我們也會根據這幾場的演唱會，來持續不斷檢討」。





原文出處：快新聞／18萬「ONCE」週末湧入港都 陳其邁：世運主場館2026檔期全滿

