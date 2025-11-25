18項化妝品驗出蘇丹紅 食藥署限期回收銷毀

輕輕抹上嘴唇，就能讓氣色變好，但您用的護唇膏真的安全嗎？國內首度在化粧品中檢出工業用色素蘇丹紅，食藥署公布12家業者相關產品檢驗結果，總共有18項檢出蘇丹紅。不合規定的產品，依法不得供應、販賣、贈送或公開陳列等，並且要在期限內回收市售違規產品，沒入銷毀。

食藥署副署長王德原表示，「今（24）日公布原料進口商亦鴻企業有限公司下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商，共12家及其18項產品清單。」

在18項違規項目中，可以看到多款知名產品，包括歐萊德養髮液、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、無患子生技古寶亮澤修護潤唇膏，還有先前主動通報的綠藤生機專心護唇油莓紅版等等。

至於為何進口原料會含有高濃度的禁用色素，背後是否涉及違法行為。食藥署強調，已經將關鍵事證，主動移交檢調單位，並持續進行清查作業。

食藥署副署長王德原說：「針對亦鴻企業有限公司輸入之含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署秉持揭弊精神主動向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。」

問題產品通通都得要下架，避免在市面流竄，食藥署提醒民眾，如果購買到清單裡列出的疑慮產品，請立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。另外，使用後如果出現皮膚紅腫、搔癢等異常過敏反應，也要立即停用，確保自身的健康和安全。

