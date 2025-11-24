18項化粧品檢出蘇丹紅 業者疑蓄意添加將送辦

18款化粧品使用到蘇丹紅。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／photoAC）

使用到含有蘇丹四號色素原料的化粧品

國內首見化粧品檢出蘇丹紅，亦鴻企業有限公司進口原料流向14家業者。食藥署24日公布，至少18項產品使用到違法原料，多家知名品牌受波及。由於該原料檢出蘇丹色素4號濃度相當高，疑似蓄意攙偽假冒、詐欺行為，將移送地檢署偵辦。

食藥署日前接獲綠藤生物科技主動通報，旗下產品「專心護唇油-莓紅版」疑似檢出非法色素蘇丹4號，原料來自新加坡業者所生產「紅色複方」，其進口商亦鴻企業有限公司將原料流向14家下游業者。

食藥署副署長王德原昨日說明，排除1國外業者、1原料出口商後，下游共12家業者、至少18項產品受波及，包括古寶亮澤修護潤唇膏、未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏、歐萊德男／女用養髮液等。已要求違規產品下架，正在統計下架數量，並持續清查問題品項，不排除有另一波檢驗結果。

食藥署也抽驗問題原料共3批號，檢出蘇丹4號濃度分別為1177、1151、1486ppm，而綠藤生物科技主動通報的「專心護唇油-莓紅版」3批號，檢出48、50、54ppm。

王德原說明，3批原料的蘇丹色素濃度都相當高，疑似蓄意添加，是很明顯的詐欺行為，針對亦鴻企業有限公司輸入含高濃度禁用色素的化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署將移送地檢署偵辦，行政處分也會最嚴格處理。

至於檢出蘇丹色素4號的違規產品，涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，可處2萬至500萬元罰鍰，得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處。不合規定產品不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，應於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀。

