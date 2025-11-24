18項蘇丹紅化粧品曝光！歐萊德、古寶無患子... 食藥署證實「濃度極高」 13

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

手邊有這些化粧品，快別用！國內化粧品首度被檢出有致癌疑慮的蘇丹紅色素，食藥署今（24）日下午進一步公布最新問題產品名單及檢驗結果，第一波確認下游12家業者中有18項商品踩雷，使用到來自新加坡的違法原料，且檢驗濃度結果「極高」，被食藥署認定明顯是摻偽假冒的詐欺行為，進口商移送法辦，可重罰500萬，問題產品全面下架，若已購買到清單所列問題產品，請民眾立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 生產的「紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）」原料涉含有禁用色素蘇丹4號，先在中國被爆出違法使用在化粧品內，食藥署日前清查也發現台灣有進口商踩雷，波及下游12家業者。

食藥署副署長王德原表示，食藥署連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用問題原料的14家國內業者，經扣除一家國外業者及一家原料出口商之外，第一波確認有18項產品使用到問題原料。

食藥署同時公布抽驗問題原料與產品的定量檢驗結果，問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號之結果，依序為1177 ppm、1151 ppm、1486 ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48 ppm、50 ppm、54 ppm。

王德原說，三批問題原料的定量檢驗結果，檢出數值「濃度相當高」，明顯是刻意摻偽假冒的行為，因此，針對「亦鴻企業有限公司」移送法辦，依涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處；不合規定產品依規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀之。

王德原表示，食藥署目前還在繼續清查當中，不排除還有第二波的問題產品，食藥署會即時對外公布名單。

食藥署提醒，民眾若已購買到清單所列之疑慮產品，請立即停止使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。若使用後出現皮膚紅腫、搔癢等異常過敏反應，應立即停用並尋求皮膚科醫師診治。

照片來源：食藥署提供

