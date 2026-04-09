18.2萬名考生備戰 國中會考明寄發准考證

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〔記者林曉雲／台北報導〕今(2026)年國中教育會考將於5月16日、17日舉行，准考證將於明(10)日寄發。教育部今日提醒，集體報名考生由就讀國中統一轉發，個別報名考生則由各考區試務會郵寄，考生在收到後務必仔細核對資料並妥善保管。

全國試務會統計，全國18個考區及中國考場總報名人數計18萬2868人，其中集體報名18萬1298人，個別報名1570人，報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬8926人，中投考區2萬8324人，及台北考區2萬975人。

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教育部國教署副組長張硯凱說明，若准考證資料有誤，考生須於4月13日及14日提出勘誤申請，集體報名者向原就讀國中辦理，個別報名者則向考區試務會申請，受理時間為每日上午9時至12時及下午1時30分至5時。若准考證遺失或毀損，考生可於考試期間攜帶身分證件正本及與報名時相同的2吋照片，至考場試務中心申請補發。

全國試務會表示，針對身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生，已提供多元應考服務，包括試題本調整、作答方式、延長作答時間、試場安排及輔具使用等，相關申請方式與注意事項可至國中教育會考網站查詢。

張硯凱表示，國中教育會考係依據學生學習評量辦法辦理，主要目的在了解學生學習成果與品質，除經地方主管機關核准者外，國中應屆畢業生均須參加，提醒考生提前熟悉考試規定與應試流程，並留意相關重要期程，以順利完成考試。

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