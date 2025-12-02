180人墾丁員旅…大啖「招牌河豚皮」爆9人中毒送醫？衛生局調查結果出爐

記者朱俊傑、林昱孜、簡榮良／屏東報導

真相大白還公道！台南某公司一共180人南下墾丁員工旅遊，上個月15日中午在恆春某海鮮餐廳用餐，疑因為吃了「招牌河豚皮」，9名團員出現疑似食物中毒情形急送醫。當時業者表示，旅遊團每天吃吃喝喝這麼多地方，「不一定是我們這邊」。如今衛生局調查結果出爐，採集環境檢體與食餘檢體，未檢出病原菌，綜合研判，業者提供食品與病患疑似食品中毒之間，無證據顯示有因果關係，「中毒案不成立」。

衛生局調查結果出爐，業者提供食品與病患疑似食品中毒之間，無證據顯示有因果關係，「中毒案不成立」。（圖／屏東縣衛生局提供）

11月15日晚間21時30分許，恆春基督教醫院驚傳9人疑似食物中毒案。據了解，是台南某公司員工旅遊共180人，於中午至恆春某餐廳享用午餐，合菜內容包括花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，食用後有9人於下午陸續出現嘔吐、腹瀉情形，有團員懷疑是「涼拌河豚皮」出了問題。

當時業者表示，旅遊團每天吃吃喝喝這麼多地方，「不一定是我們這邊」。（圖／記者朱俊傑攝影）

當時業者說，用於料理食材爲「無毒河豚」，爆發疑似食物中毒事件，目前仍狀況不明，衛生局只是「來看看」。每天店內許多人出入，不確定爆出食物中毒個案是否曾來用餐，若有，要請個案來告知，否則自己也不知道情況，並強調旅遊團每天吃吃喝喝這麼多地方，「不一定是我們這邊」。

事隔一個多月，真相大白！屏東縣衛生局表示，採檢3名發病個案與5名廚工的人體檢體，結果均陰性；另採集環境檢體6件及食餘檢體1件，亦未檢出病原菌。依相關檢驗報告及調查事證所得結果綜判，業者所供應的食品與病患疑似食品中毒之間，尚無證據顯示有因果關係，食品中毒案件不成立。

不過，衛生局派員前往餐廳稽查，發現作業場所抽油煙機不潔，已立即改善。（圖／記者朱俊傑攝影）

