180名國際學生湧入交流！新竹扶輪聯手鎏金聯盟 募集26萬贈竹東高中

記者羅欣怡／新竹報導

新竹扶輪社偕同台灣扶輪鎏金聯盟、國際扶輪3501地區新竹區第一分區各社，9日舉辦「竹東高中國際青少年交流營社會服務捐贈儀式」。（圖／翻攝畫面）

為實踐教育公益、培養在地學子國際觀，新竹扶輪社偕同台灣扶輪鎏金聯盟、國際扶輪3501地區新竹區第一分區各社，9日舉辦「竹東高中國際青少年交流營社會服務捐贈儀式」，共募得新臺幣26餘萬元，捐贈予國立竹東高級中學。

台灣扶輪鎏金聯盟，將於中華民國114年12月9日假新竹豐邑喜來登大飯店正式成立，同時歡慶新竹扶輪社71週年社慶；屆時共同參與新竹扶輪社服務計劃、捐贈儀式及成立大會，歡迎各界貴賓、扶輪先進們蒞臨指導。

廣告 廣告

該聯盟主要成員為台北扶輪社、基隆扶輪社、台南扶輪社、高雄扶輪社及新竹扶輪社等五個超過71年資深龍頭社的參與，持續引導扶輪風範、創造正面思考、擴大服務計劃及資源共享，以服務領導-UNITE FOR GOOD團結爲善。

該聯盟首屆主席台北扶輪社69屆（2017-18年）前社長Jack Tsai表示，此聯盟創造機會，除了共同服務計劃外，彼此聯繫更為緊密，傳承扶輪精神，進而「成就自我，造就他人」意義深遠。

此聯盟由以上五個社分別擔任執行，並配合該社年度服務計劃。今年執行社爲新竹扶輪社，其熱情引領的決心，更令人讚不絕口. 藉此祝福新竹扶輪社第71屆生日快樂，也祝福台灣扶輪鎏金聯盟成立大會「圓滿成功」。

聯盟今年度輪值主委新竹扶輪社前社長林家慶表示，台灣因台積電的晶片先進製程，獨步全球，也布局世界各地。青少年的養成教育，科技各項專業知識，台灣新竹為眾所矚目的核心重鎮。各個國家，多有青少年交流意願及計劃，國立竹東高中距離新竹科技園區6.8公里，校長詹文克及學校師長具國際視野，不僅成立竹東高中扶少團，並多次熱心溝通協調各界，爭取經費。

竹東高中國際青少年交流營社會服務由新竹扶輪社、台灣扶輪鎏金聯盟及國際扶輪3501地區新竹區第一分區各社合辦，促成180人國際學生(含扶輪國際交換學生約20位)交流與會，並安排參訪等，由新成立竹東高中扶少團為主要服務承辦，同時也訓練扶少團國際化服務機會。多國家、地區，不同文化的青少年交流，讓位於新竹的竹東小鎮，成為國際青少年交流中心，望眼全世界，踏上國際舞台。

應邀出席頒發感謝狀的國際扶輪3501地區總監劉正輝表示，首先要向慷慨捐贈的各社致上最誠摯的謝意。各位的付出，不只是金額上的支持，更是對竹東的孩子、對未來的一份深切承諾。總監始終相信「投資教育，就是投資城市的未來」。

新竹扶輪社社長施懷豐指出，「竹東高中國際青少年交流營社會服務」計畫號召各扶輪社發揮「取之於社會、用之於教育」善心，積極參與公益活動，善盡社會責任！教育的力量在於傳遞希望。「透過此次社會服務，我們希望每一份心意及資源，都能成為孩子向上學習的助力。」

更多三立新聞網報導

證據來了！龍來解約棒球場「討保證金」公文曝 楊玲宜批高、邱：壞又笨

桃園水泥廠桶槽突崩塌！現場像爆炸「粉塵四散」 工人逃命畫面曝光

內灣吊橋是U4危橋！「封閉5個月沒動工」 鄉長嘆：沒錢修

桃園國2女教室吸喪屍菸彈！嚇哭同學「請假一週」黃瓊慧：早是列管對象

