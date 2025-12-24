180天跨三洲極限登山！登海拔4000公尺 男星自嘲「普通人」崩潰喊撐下去

實境冒險節目《上山吧！台灣隊》登海拔4000公尺。三立提供

實境冒險節目《上山吧！台灣隊》，節目歷時180天拍攝、橫跨歐亞非三大洲，挑戰規模與難度全面升級。隊伍將依序攻頂非洲最高峰「吉力馬札羅山」、瑞士「馬特洪峰」，最終回到台灣踏上最壯麗的「聖稜線」，以實際行動展現台灣面對極限不退縮的冒險精神。而《上山吧！台灣隊》的精神不是在比誰最厲害，而是在告訴世界——台灣人，是會一起撐到最後的那一群。

《上山吧！台灣隊》節目歷時180天拍攝。三立提供

首度突破人生高度 吉力馬札羅成高山適應第一關

此次攀登非洲吉力馬札羅山，對多數成員而言都是人生首度突破的高度，也象徵正式跨過高山適應的第一道門檻。隨著本週內容海拔不斷拉升，考驗才真正開始。節目播出後引發熱烈討論，不少網友直呼：「這個製作真的很燒錢」、「國家級運動員的教練竟然願意放人，太不可思議了！」也有觀眾佩服節目團隊在成本、拍攝與安全規劃上的細膩用心，「因為有你們，讓我們看見世界之美。」

Max自嘲普通人代表 目標「不拖累團隊」

節目中擔任多重角色的Max也分享自身心境。他笑說，這趟完整旅程就像是「八個台灣之光，加上一個普通人」的故事，自己唯一的目標就是不要拖累任何人，因此從一開始就刻意加強心肺與負重訓練，「在高山上，只要一個人亂了，整個團隊節奏都會亂。」Max坦言，最大的成長不是變得更強，而是更能撐，「在很喘、很不舒服的時候，我會告訴自己：角色還沒結束。」也讓他體會到，原來普通人也能多走一段。

談到吉力馬札羅山帶來的震撼，Max形容這座山「會很快把人打回原形」，在那裡沒有頭銜與背景，只剩下能不能站得住腳。他也強調自己不會逞強，但絕不逃避，「只要在安全範圍內，我會把該完成的事情完成，因為職人精神不是表現，而是在狀況最差的時候，態度依然不能鬆。」

Max自嘲是普通人。三立提供



