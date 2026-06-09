1800億經濟命脈慘了！全球第二大白蝦出口國爆食安風暴 遭歐美日「退貨43％」

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全球第二大白蝦出口國印度，近期白蝦出口屢遭歐盟、美國及日本退貨。示意圖／Pixabay

全球第二大白蝦出口國印度，近期白蝦出口屢遭歐盟、美國及日本退貨，有43％被驗出禁用的藥物殘留。眼見這場風暴恐重創整個水產養殖產業鏈，印度藥品總署（DCGI）發函給境內的所有藥品監管官員，要求他們限期交代執法的細節。

綜合媒體報導，印度當局為了維護食品安全，在2025年3月明令禁止所有食用動物在養殖過程中，加入氯黴素（Chloramphenicol）與硝基呋喃類（Nitrofurans）等抗生素。然而在2026年初，印度的出口白蝦仍被驗出有這兩種禁藥殘留，因此屢遭國際主要市場退運。

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據悉，冷凍白蝦是印度海鮮出口業的絕對主力，在2025至2026年間出口額約高達56.2億美元（約1800億新台幣），佔該國海鮮總出口量約40％，貢獻高額的外匯收入。所以當美國、中國、歐盟等核心市場開始大舉退運，不只出口商受害，還會一路波及加工、養殖等相關產業，甚至重創整個水產養殖產業鏈。

根據美國南方蝦業聯盟（Southern Shrimp Alliance）對美國食品藥物管理局（FDA）的資料分析，2026年3月因驗出禁藥被美國拒絕進口的7批白蝦中，就有5批來自印度。整個2025年，美國FDA共記錄了93起因動物用藥殘留而拒絕印度蝦進口的案例，這創下了過去24年來的第六高紀錄。

DCGI署長拉古凡西（Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi）在6月3日向各邦藥品監管機構發函，要求他們交代如何落實2025年3月的禁令、對獸藥店進行了多少次檢查，以及對違規者採取了哪些懲罰行動。他同時下令，當局必須確保氯黴素和硝基呋喃只能販售給獲得許可的製造商，且必須在授權場所交易，並保留完整的對帳紀錄。而各邦接下來交出的報告，將決定這條抗生素禁令到底能落實到什麼程度，抑或只是另一張敷衍國際的白紙。



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