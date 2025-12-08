1800萬詐騙犯交5萬就回家 洪孟楷怒：怕未來國際印象「詐騙from Taiwan」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

國民黨立委洪孟楷今（8）日表示，近期一起詐欺案涉犯金額高達1800萬元，卻僅以5萬元交保，引發社會譁然。他批評司法輕縱不僅荒謬，更形同替詐騙犯開綠燈，台灣若持續給人「詐騙友善環境」的印象，將重創台湾的形象。他強調，法務部與司法院應向社會清楚說明，並檢討量刑與羈押標準。

洪孟楷指出，台灣近年遭外界貼上「詐騙王國」「詐騙手法在台灣行得通、世界都行得通」標籤，讓他感到痛心。他說，詐騙集團「落網前騙百姓、落網後騙司法」，若涉及1800萬元的案件僅以5萬元交保，無異於對詐騙犯釋出錯誤訊號，也形同向社會宣告台灣對詐欺犯罪的環境很友善。

他憂心，若情況持續惡化，，恐危及台灣長期經營的國際形象。「過去好萊塢電影曾拿破雨傘說『made in Taiwan？』開玩笑；我擔心的是，未來談到詐騙情節時會不會改成『from Taiwan？』若台灣的國際形象被視為詐騙培養場，這會是我們無法承受的傷害。」

洪孟楷要求，法務部、司法院應正視民間疑慮。他指出，刑法第57條第9款列出的「犯罪造成的危險與損害」應更具體落實在量刑與羈押審查中，包括「被害人人數」、「犯罪金額」、「是否累犯」、「通緝紀錄」等，都應成為重要參考指標。他批評，基層警察面對詐欺案件承受巨大壓力，卻常因司法判決輕縱，使第一線打詐成果無法真正落實，「打詐國家隊不能只停在口號上」。

洪孟楷也表示，明日將與多位國民黨立委同事前往新加坡展開3天2夜國會外交行程，除出席亞洲台商總會會長交接典禮，也已請外交部安排了解新加坡在打擊詐騙與鞭刑等制度的立法背景與實施成效。洪說，新加坡以重典遏止詐騙，相關數據與立法思維值得台灣參考，「最關鍵更是態度——面對詐騙，是要輕放還是嚴懲？是要縱容還是強打？」

洪孟楷強調，他最重視的是人民財產安全，「對我而言，守護人民的財產安全，比什麼都重要。台灣不能再讓詐騙橫行，更不能讓司法失去人民信任。」

