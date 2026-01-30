1800萬賓利非自家車！21歲國產車廠千金慘遭出征被挖「送錶傳聞」 深夜吐心聲

嚴凱泰千金嚴珮瑜的IG上傳許多生活照，其中一張開賓利車照近期引發網友熱議。翻攝IG、Threads＠Michelle Yen

裕隆集團已故董事長嚴凱泰的21歲長女嚴珮瑜，因公開IG帳號成為媒體與網友追逐的焦點。不僅亮眼外型引發熱議，奢華生活與過往情史也再度被攤在陽光下。面對外界質疑其「坐駕非自家車」以及「變賣父親名錶」的種種傳言，嚴珮瑜於29日深夜首度打破沉默，以一張英文迷因圖在限時動態無奈發聲，痛批相關說法荒謬至極。

嚴珮瑜的IG被發現後後，追蹤人數迅速突破2.7萬。網友發現，曾承諾要開父親的車去看他的嚴珮瑜，坐駕竟是一輛價值1800萬元的賓利豪車，遭酸民狠批「自家車都不開」。

此外，她過去與涉及假球案的球星吳季穎之戀情也再度被翻出，傳聞指她曾為愛將嚴凱泰生前收藏的兩只價值千萬AP名錶交由男方變賣，導致裕隆高層震怒贖回。針對連日紛擾，嚴珮瑜在限動上發了一張迷因圖上寫著：「when a rumor start spreading abt me but its so insanely false i cant even defend myself fr cuz how did they even come up with that。」（這些關於我的謠言開始瘋傳，但實在是荒謬到讓我無法認真為自己辯解，因為他們到底是怎麼編出那種東西的啊。）好友也在限動留言：「沒整型！」

嚴珮瑜深夜以迷因圖表明心聲。翻攝IG＠michelleyen

嚴珮瑜IG公開變箭靶，開千萬賓利遭酸：連自家車都不演一下

嚴珮瑜自IG轉為公開帳號後，除了分享多張性感美照展現好身材，其名媛等級的生活方式也引來正反兩極評價。爭議核心在於其公開的賓利跑車讓不少網友開酸：「身為裕隆千金，竟然不開自家納智捷！」、「台灣造車70年真的是一場悲劇，拿納稅錢補助出富三代一家人。」

嚴珮瑜在社群平台曬出千萬賓利車與坐在駕駛座的照片，引發網友熱議不支持自家產品。翻攝IG＠michelleyen

吳季穎假球案牽連名錶風波，嚴珮瑜深夜發聲：謠言荒謬至極

除了名車爭議，最令外界關注的莫過於她與前球星吳季穎的過往。吳季穎自爆出假球與簽賭案後，更被指控曾取得嚴凱泰生前最珍貴的大複雜功能AP名錶並變賣，當時傳出嚴珮瑜疑似被愛沖昏頭，才將遺物交給對方。儘管吳季穎曾發聲否認賣錶，但隨著嚴珮瑜IG公開，這樁舊事再度被網友熱議。



