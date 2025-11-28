183人罹難！洪災肆虐泰印馬3國 災民：我失去了一切

東南亞多國近日遭受豪雨引發的洪災肆虐，截至今（28）日已造成183人罹難。印尼、馬來西亞和泰國大片區域過去一週遭受氣旋助長的暴雨侵襲，馬六甲海峽更形成罕見熱帶風暴。隨著洪水開始退去，當地政府正全力救援受困民眾、恢復電力通訊並協調救災工作。

11月27日，泰國南部宋卡府（Songkhla），人們在洪水中跋涉。（圖／美聯社）

根據《路透社》，首先是印尼，截至今日下午受災嚴重的蘇門答臘島已確認94人死亡。巴東帕里亞曼（Padang Pariaman）地區已有22人喪生，當地居民面臨至少一公尺高的洪水，而搜救人員仍未能抵達當地。

40歲當地居民賴斯（Muhammad Rais）被迫移往更高樓層以躲避迅速上漲的洪水。他表示，「我們的物資和食物都快耗盡了」。

該國災害應變署發言人穆哈里（Abdul Muhari）指出，島上部分地區通訊仍中斷，當局正努力恢復電力並清理因山崩土石流阻塞的道路。他補充說，政府將繼續向災區空運物資和救援人員。

11月28日，蘇門答臘島有橋樑和建築物在洪水中受損。（圖／美聯社）

同樣遭洪災襲擊的泰國南部，8個府已累計87人喪命，全國共有超過350萬人受災。最嚴重的南部大城合艾（Hat Yai），今日雨勢終於停歇，但淹水未退，許多人仍無電可用。有居民表示他在這場災難中「失去了一切」。52歲的佩塔（Somporn Petchtae）說，「我的住處沒有被淹沒，但我就像被困在孤島，哪裡都去不了」。

與泰國接壤的馬來西亞，官方證實當地已有2人死亡，熱帶風暴森亞爾（Senyar）午夜左右登陸後已減弱，但氣象部門仍持續警戒大雨和強風，並警告惡劣海象恐對小型船隻構成風險。

馬來西亞外交部今日表示，已自泰國災區25多間飯店撤離1459位受困的大馬公民，且將繼續努力營救滯留的剩餘300人。

另外，在南亞島國斯里蘭卡，也正蒙受熱帶氣旋侵襲，造成46人喪命。

